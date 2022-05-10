台中單日確診恐破萬　議員：醫療分流分級

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中市衛生局長曾梓展坦言，內部估算「未來一週台中市可能破萬」，預估高峰恐到2至5萬確診量，「醫療量能確實可能撐不住」，會檢討相關醫療分流策略。
陳文政表示，醫院不是只救新冠患者，還要搶救癌症、中風、產婦或重大傷病等患者。而中央每日強調輕症、無症狀佔99.7％，但現行政策，又拼命把快篩陽送到醫療中心與區域醫院，與健保醫療分級精神背道而馳，導致全台已有數起非新冠的危急患者，因無法救治而死亡。
他呼籲台中要盡快整合診所、健保藥局等力量，減緩一線壓力，把資源留給需搶救的病患。
蔡耀頡指出，目前因應確診人數飆升，到醫院篩檢要如何降低醫療量能的負荷，建議衛生局好好思考，是否可以用類似快篩得來速的形式來分流，以減輕未來可能面臨到的醫療崩壞。
陳淑華認為，大型篩檢站模式，台北市以車來速來設置，針對無症、輕症患者進行篩檢及比較簡單的診療，疏導無症、輕症患者遠離大醫院，留出急診空間給中重症及需要急診的其他病患。
高雄市是第一個設置「車來速」，現在已設5個，台北市跟進設置。台中市有沒有規劃設置「車來速」，建議要放在大型空間的空曠地點。
衛生局長曾梓展表示，市府與醫療院所合作推出「快篩陽得來速」、「兒童就醫得來速」、「診所PCR得來速」等措施，維繫醫療量能，達到分流機制，也讓確診者能即時得到照護、給藥。