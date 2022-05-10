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台中單日確診恐破萬　議員：醫療分流分級

▲議員陳文政呼籲，市府盡快整合診所、健保藥局等力量，減緩一線醫護人員壓力(圖／柳榮俊攝2022.5.10)
▲議員陳文政呼籲，市府盡快整合診所、健保藥局等力量，減緩一線醫護人員壓力(圖／柳榮俊攝2022.5.10)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-10 14:13:14

雙北疫情暴增，目前各大醫院急診幾近癱瘓。台中市議會今(10)日進行警消環衛業務質詢，市議員陳文政、蔡耀頡、陳淑華等關切台中醫療負荷量，不少醫院均湧入大量民眾為PCR採檢或是疑有症狀、輕症者尋求醫療，讓醫護疫於奔命，建議市府可參考高雄市及新北市做法，在台中市另覓空曠處以類似「大型車來速」形式進行PCR篩檢。

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中市衛生局長曾梓展坦言，內部估算「未來一週台中市可能破萬」，預估高峰恐到25萬確診量，「醫療量能確實可能撐不住」，會檢討相關醫療分流策略。


陳文政表示，醫院不是只救新冠患者，還要搶救癌症、中風、產婦或重大傷病等患者。而中央每日強調輕症、無症狀佔99.7％，但現行政策，又拼命把快篩陽送到醫療中心與區域醫院，與健保醫療分級精神背道而馳，導致全台已有數起非新冠的危急患者，因無法救治而死亡。


他呼籲台中要盡快整合診所、健保藥局等力量，減緩一線壓力，把資源留給需搶救的病患。


蔡耀頡指出，目前因應確診人數飆升，到醫院篩檢要如何降低醫療量能的負荷，建議衛生局好好思考，是否可以用類似快篩得來速的形式來分流，以減輕未來可能面臨到的醫療崩壞。


陳淑華認為，大型篩檢站模式，台北市以車來速來設置，針對無症、輕症患者進行篩檢及比較簡單的診療，疏導無症、輕症患者遠離大醫院，留出急診空間給中重症及需要急診的其他病患。


高雄市是第一個設置「車來速」，現在已設5個，台北市跟進設置。台中市有沒有規劃設置「車來速」，建議要放在大型空間的空曠地點。


衛生局長曾梓展表示，市府與醫療院所合作推出「快篩陽得來速」、「兒童就醫得來速」、「診所PCR得來速」等措施，維繫醫療量能，達到分流機制，也讓確診者能即時得到照護、給藥。

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