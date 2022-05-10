台中單日確診恐破萬　議員：醫療分流分級

雙北疫情暴增，目前各大醫院急診幾近癱瘓。台中市議會今 (10) 日進行警消環衛業務質詢，市議員陳文政、蔡耀頡、陳淑華等關切台中醫療負荷量，不少醫院均湧入大量民眾為 PCR 採檢或是疑有症狀、輕症者尋求醫療，讓醫護疫於奔命， 建議市府可參考高雄市及新北市做法，在台中市另覓空曠處以類似「大型車來速」形式進行 PCR 篩檢。

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中市衛生局長曾梓展坦言，內部估算「未來一週台中市可能破萬」，預估高峰恐到 2 至 5 萬確診量，「醫療量能確實可能撐不住」，會檢討相關醫療分流策略。

陳文政表示，醫院不是只救新冠患者，還要搶救癌症、中風、產婦或重大傷病等患者。而中央每日強調輕症、無症狀佔 99.7 ％，但現行政策，又拼命把快篩陽送到醫療中心與區域醫院，與健保醫療分級精神背道而馳，導致全台已有數起非新冠的危急患者，因無法救治而死亡。

他呼籲台中要盡快整合診所、健保藥局等力量，減緩一線壓力，把資源留給需搶救的病患。

蔡耀頡指出，目前因應確診人數飆升，到醫院篩檢要如何降低醫療量能的負荷，建議衛生局好好思考，是否可以用類似快篩得來速的形式來分流，以減輕未來可能面臨到的醫療崩壞。

陳淑華認為，大型篩檢站模式，台北市以車來速來設置，針對無症、輕症患者進行篩檢及比較簡單的診療，疏導無症、輕症患者遠離大醫院，留出急診空間給中重症及需要急診的其他病患。

高雄市是第一個設置「車來速」，現在已設 5 個，台北市跟進設置。台中市有沒有規劃設置「車來速」，建議要放在大型空間的空曠地點。