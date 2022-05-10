本土+50,780例！六都皆破千確診 新北16906例最多
我國確診今（10）日首度破5萬！今天新增50,828例COVID-19確定病例，分別為50,780例本土及48例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。
指揮中心表示，今日新增之50,780例本土病例，為24,799例男性、25,964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為新北市(16,906例)，臺北市(10,283例)，桃園市(7,006例)，臺中市(3,346例)，高雄市(2,552例)，臺南市(1,774例)，基隆市(1,734例)，宜蘭縣(1,279例)，新竹縣(933例)，花蓮縣(759例)，彰化縣(736例)，屏東縣(680例)，新竹市(658例)，雲林縣(620例)，苗栗縣(523例)，南投縣(307例)，臺東縣(222例)，嘉義縣(216例)，嘉義市(138例)，澎湖縣(64例)，金門縣(43例)，連江縣(1例)，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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