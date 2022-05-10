女性持續性身體疼痛別忍！　研究：恐讓心理健康變更糟

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長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，子宮內膜異位症症狀引起的疼痛感、長期反覆求診、治癒造成的身心煎熬、自尊心受損或負面的身體形象等，使患者心理上也受到影響。醫學上雖尚未釐清是否這疾病對腦部情緒管控有直接生物影響，不過慢性疼痛與憂鬱症間的相關已證實有生物學上的因素。
子宮內膜異位症引疼痛 恐引響心理健康
劉嘉逸主治醫師說，在臨床上有遇過因婦科疾病求助或由婦科醫師轉介的患者，呈現症狀有憂鬱、焦慮與失眠等，因此建議罹患子宮內膜異位症的女性應盡快尋求婦產科醫師協助，進行相關的對症治療來減輕疼痛，也可參加病友/自助團體，從患有相同疾病的人中獲得相關身心健康知識、改善方法及情感支持、減少孤立感。
不過，若仍有憂鬱或焦慮症狀，建議同時接受心理諮商或改善情緒的藥物治療。
女性長期忍耐易被標籤化 適合表達釋放壓力
東方女性對長期慢性疼痛通常會採取忍耐，或當成為不可抗力的因素，容易久而久之變成需要旁人長期體恤的特殊形象，對其能力表現也容易被標籤化。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，女性朋友首先針對疾病要確定病因，並作正確專科的處置，讓疼痛減輕甚至消失；其次是建立一個自我照顧的概念，針對因疾病引起的心理狀態來處理，像尋求專業諮商、好友或另一半的支持；最後回頭檢視自己因疼痛對許多事物沒興趣或避免去做的情況，對於旁人長期的支持，也應適當表達感謝之意，他們並不理所當然無止盡的體恤妳。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53651
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