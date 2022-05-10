年長者新選擇 經導管主動脈瓣膜置換術 傷口小術後恢復快

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另一名67歲B女士，有糖尿病、心房顫動病史，最近因胸悶走路喘，使用心臟超音波檢查時，發現有嚴重主動脈瓣膜狹窄。B女士10年前即患有嚴重二尖瓣膜狹窄，當初採用傳統開胸手術置換二尖瓣，手術經歷了10個小時才完成，讓她留下開胸手術陰影。此次TAVI團隊建議她接受經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVI)，且幫B女士申請健保補助，手術後病人不再有胸悶及走路會喘的問題。
奇美醫學中心心臟血管內科主任施志遠說明，因老化所引起的主動脈瓣膜狹窄常發生在65歲以上的老人，主動脈瓣膜狹窄早期無症狀，隨著嚴重度上升而開始出現胸悶、喘、昏厥及猝死等症狀，主動脈瓣膜狹窄沒有特效藥，只能透過手術來治療。
施志遠表示，奇美醫學中心TAVI團隊在今(111)年4月底前共成功完成54例個案，其中80歲以上高齡者佔50%，手術成功率100%，透過TAVI手術的病人改善了心臟功能及生活品質，在健保有條件的全額給付下，有效減輕家屬對長者的照顧負擔，造福更多人。
奇美醫學中心心臟血管外科主任吳南鈞指出，傳統的開心手術較易讓病人抗拒及排斥，除了必須切開胸廓外，高風險族群、術後產生的併發症及死亡率也讓病人卻步。而經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVI)適合身體較無法負荷開心手術的病人，且手術傷口小、恢復時間短、縮減了住院天數及併發症也較低，很快就能夠恢復正常活動，讓許多年長者、高危險群的病人有另一項新選擇。
吳南鈞進一步說明，2021年2月健保開始有條件給付TAVI手術，適用於80歲以上高齡病人、已接受過開心手術、主動脈鈣化嚴重、曾接受治療等不適合接受外科手術的族群…等。所以，除了高齡族群外，對於高風險病人，健保設有相關的給付條件，經過團隊評估後，也有機會可以申請健保給付通過，減輕病人經濟上的擔憂。