年長者新選擇 經導管主動脈瓣膜置換術 傷口小術後恢復快

82 歲 A 老先生，有胃癌、肺炎等病史，走路時因暈眩跌倒，經入住醫學中心心臟血管內科後，診斷心臟衰竭、嚴重主動脈瓣膜狹窄。醫療團隊評估後，建議 A 老先生接受經導管主動脈瓣膜置換手術 (TAVI) ，老先生擔心無法負擔高額手術費， TAVI 團隊向他說明 80 歲以上高齡病人符合健保有條件全額給付，之後手術順利完成，持續定期回診。

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另一名 67 歲 B 女士，有糖尿病、心房顫動病史，最近因胸悶走路喘，使用心臟超音波檢查時，發現有嚴重主動脈瓣膜狹窄。 B 女士 10 年前即患有嚴重二尖瓣膜狹窄，當初採用傳統開胸手術置換二尖瓣，手術經歷了 10 個小時才完成，讓她留下開胸手術陰影。此次 TAVI 團隊建議她接受經導管主動脈瓣膜置換手術 (TAVI) ，且幫 B 女士申請健保補助，手術後病人不再有胸悶及走路會喘的問題。

奇美醫學中心心臟血管內科主任施志遠說明，因老化所引起的主動脈瓣膜狹窄常發生在 65 歲以上的老人，主動脈瓣膜狹窄早期無症狀，隨著嚴重度上升而開始出現胸悶、喘、昏厥及猝死等症狀，主動脈瓣膜狹窄沒有特效藥，只能透過手術來治療。

施志遠表示，奇美醫學中心 TAVI 團隊在今 (111) 年 4 月底前共成功完成 54 例個案，其中 80 歲以上高齡者佔 50% ，手術成功率 100% ，透過 TAVI 手術的病人改善了心臟功能及生活品質，在健保有條件的全額給付下，有效減輕家屬對長者的照顧負擔，造福更多人。

奇美醫學中心心臟血管外科主任吳南鈞指出，傳統的開心手術較易讓病人抗拒及排斥，除了必須切開胸廓外，高風險族群、術後產生的併發症及死亡率也讓病人卻步。而經導管主動脈瓣膜置換手術 (TAVI) 適合身體較無法負荷開心手術的病人，且手術傷口小、恢復時間短、縮減了住院天數及併發症也較低，很快就能夠恢復正常活動，讓許多年長者、高危險群的病人有另一項新選擇。