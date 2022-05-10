重新找回生活動力！屏東就業中心助新住民找工作

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「先生去年離開後，我就一個人了、也沒什麼專長，有時候會覺得，我真的快撐不下去了。」海英姊說出曾有過的無力感，當時她勉強提起精神去面試工作，但幾次下來，往往因沒有相關經驗或體能無法勝任，而無法被錄取。她表示，這讓她備受打擊，甚至閃過也「一走了之」的負面想法。還好某天就服員和她聯繫、關心近況，讓她覺得已無法改變的黯淡人生，照入了一道溫暖的光。
另一方面，就服員認為海英姊的特質較適合獨立作業、學習力也不錯，因此若能與雇主先溝通過，進而設計符合其工作內容，應能提高她獲得工作的機會，於是朝這方向積極地開發職缺，並陪同她前往面試，後續雖仍有面試失敗的情況，但也會分析原因、給予建議。持續地媒合後，海英姊最終通過一間專門生產防潮箱公司的面試，獲得了一份正職工作。
海英姊因學習認真，公司各工段的組裝、研磨等技能，都越來越熟練，主管也常誇她做事勤快、認真。她穩定工作迄今一年多，海英姊向就服員表示，工作讓自己有收入、有生活重心，人也自信、快樂許多，她也鼓勵正處於人生低谷的朋友：「活著就有希望，不妨先朝一個小目標前進，當你辦到了，就會感覺一切漸漸地不一樣。」
屏東就業中心翁素足主任表示，為提升待業民眾的勞動參與力，中心除加強就業輔導、辦理就業媒合活動，也提供促進就業的相關資源。此外，為鼓勵雇主進用獨力負擔家計等具備特定身分的求職者，就業中心積極運用各項就業措施，包括「職場學習及再適應計畫」、「僱用獎助措施」等，促進民眾就業，雇主如欲了解各項計畫內容，詳情請洽08-7559955。