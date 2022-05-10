泰國防疫保單之亂延燒！四家保險公司宣告破產

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泰國的消費者只要花費500泰銖（約新台幣430元）左右就能夠買一年期的防疫險，確診理賠金則高達10萬至30萬泰銖（約新台幣8.6萬至20萬）如此高額的理賠金吸引超過一半的泰國人購買保單。
然而隨著疫情擴散，防疫政策趨向共存，保險公司面臨大量民眾申請理賠，泰國保險監理委員會（OIC）數據顯示，截至3月底，民眾向保險業者申請的理賠金已高達600億泰銖（約新台幣518億），但保險公司收到的保費僅110億泰銖（約新台幣95億）兩者差距相當懸殊，因此部分保險公司挺不過疫情而宣告倒閉。
不僅如此，泰國保險協會主席Anon Vangvasu表示，目前系統上所有的防疫保單將在6月底到期，但4月份總理賠金就會達到700至800億（約新台幣604億至690億）泰銖，6月底則衝到1000億泰銖（約新台幣863億）。
目前已有4家保險公司因缺乏足夠的資金被迫倒閉，且若未來確診案例增加，都可能影響保險公司的整體財務狀況。這4家公司包括Asia Insurance、The One Insurance、Southeast Insurance及Thai Insurance，這些公司都因為缺乏足夠的保費與理賠能力宣告破產。
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