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泰國防疫保單之亂延燒！四家保險公司宣告破產

▲泰國曾經疫情失控，已有4家販售防疫保單的保險公司因缺乏足夠的資金被迫倒閉。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國曾經疫情失控，已有4家販售防疫保單的保險公司因缺乏足夠的資金被迫倒閉。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-10 16:21:00

台灣原先疫情穩定，讓原本看好販賣防疫保單能獲利的產險業者相當緊張，擔心鉅額理賠金讓營運崩壞。其實，泰國保險業者今年就因為防疫保單理賠出現龐大虧損，甚至有4家因此宣告破產。

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根據《曼谷郵報》報導，泰國16家保險業者先前在新冠肺炎疫情緩和之際，推出價格低廉、確診即理賠的防疫保單吸引民眾搶購，且因為業者彼此競爭激烈，削價販售情形不斷上演。然而當快速傳播的病毒株Omicron入侵後，產險業者也面臨巨大危機。

泰國的消費者只要花費500泰銖（約新台幣430元）左右就能夠買一年期的防疫險，確診理賠金則高達10萬至30萬泰銖（約新台幣8.6萬至20萬）如此高額的理賠金吸引超過一半的泰國人購買保單。

然而隨著疫情擴散，防疫政策趨向共存，保險公司面臨大量民眾申請理賠，泰國保險監理委員會（OIC）數據顯示，截至3月底，民眾向保險業者申請的理賠金已高達600億泰銖（約新台幣518億），但保險公司收到的保費僅110億泰銖（約新台幣95億）兩者差距相當懸殊，因此部分保險公司挺不過疫情而宣告倒閉。

不僅如此，泰國保險協會主席Anon Vangvasu表示，目前系統上所有的防疫保單將在6月底到期，但4月份總理賠金就會達到700至800億（約新台幣604億至690億）泰銖，6月底則衝到1000億泰銖（約新台幣863億）。

目前已有4家保險公司因缺乏足夠的資金被迫倒閉，且若未來確診案例增加，都可能影響保險公司的整體財務狀況。這4家公司包括Asia Insurance、The One Insurance、Southeast Insurance及Thai Insurance，這些公司都因為缺乏足夠的保費與理賠能力宣告破產。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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