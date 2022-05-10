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最高境界！懶貓玩滾輪開外掛變「失速風火輪」　全場笑瘋

▲一名抖音用戶日前分享一段虎斑貓玩滾輪的影片，只見貓咪玩的方式似乎不太一樣。（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲一名抖音用戶日前分享一段虎斑貓玩滾輪的影片，只見貓咪玩的方式似乎不太一樣。（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 14:55:03

這貓貓懂玩！許多飼主為了讓家裡的貓咪多運動，都會添購一些貓玩具甚至大型跳台讓牠們有更多活動時間，不過有時候主子的用法可能跟我們想像的不太一樣！一名貓奴替愛貓買了一座大型滾輪，沒想到牠不僅沒有用來跑步，反而變成「失速風火輪」，網友看了全都笑翻了！

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▲這天虎斑貓展示超狂的滾輪玩法。（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲這天虎斑貓展示超狂的滾輪玩法。（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
抖音用戶「我嘞个喵吖」日前分享了一段影片，只見影片中位於牆壁的前方有一座貓用的大型滾輪，原本希望虎斑貓能在黃色滾輪上跑跑步、運動一下，沒想到牠竟然腦洞大開，非但沒有用四隻腳在上頭跑步，甚至直接趴在滾輪上利用離心力「逆向繞圈圈」，繞了4圈多最後才因減速而跌落下來，讓奴才哭笑不得地表示：「才給牠買來3天，就開始擺爛了」。

▲牠竟然趴在滾輪上逆向轉圈圈？（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲牠竟然趴在滾輪上逆向轉圈圈？（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲貓：呀呼～偶要飛高高～～（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲貓：呀呼～偶要飛高高～～（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲沒想到「風火輪」轉了4圈牠就掉下來了。（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲沒想到「風火輪」轉了4圈牠就掉下來了。（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲貓：偶是誰？偶在哪？罐罐吃了嗎？（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲貓：偶是誰？偶在哪？罐罐吃了嗎？（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲貓：想起來惹，偶在玩風火輪，好有趣喔再來一次！（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
▲貓：想起來惹，偶在玩風火輪，好有趣喔再來一次！（圖／翻攝自抖音帳號我嘞个喵吖）
影片在抖音分享短短幾天就已累積超過25.6萬人次按讚，另外也被貓友分享到臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》，許多網友看了都紛紛笑說：「誰擺爛了，就是這樣才好玩」、「術高超，加速完還要躺平」、「懂得真正玩法的貓」、「不知不覺看了n次」、「這才是正確玩法啊」、「喵喵的生活，往往就是這麼樸實無華，且枯燥」、「好好笑，無敵風火輪，這貓懂玩」、「同樣都是貓，為什麼你家的比較有趣」、「可以順便理解地心引力、離心力和拋物線」。（編輯：陳珮瑜）

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