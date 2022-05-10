杜特蒂愛女或將勝選副總統！曾揮拳痛毆治安官惹議

菲律賓5月9日舉行大選，現任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）之女薩拉（Sara Duterte）與已故獨裁前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）搭檔正副總統出戰，若無意外料將贏得選舉。然而，隨著薩拉或將出任副總統一職，曝光度升溫，一些有關她過往的「事蹟」也再度被拿出來討論。
綜合外媒報導，出生政治世家的薩拉，待人處事頗有乃父之風，甚至被部分人士視為「杜特蒂2.0」，其中1件讓人印象深刻的事，就是她曾當眾揮拳攻擊公職人員，引發輿論譁然。
2010年，薩拉接替父親，成為達沃市（Davao City）的首位女市長，處事風格強悍，曾有菲媒在2011年拍到身為達沃市市長的她，因不滿1名治安官堅持拆除有財產爭議的房屋、無視她延遲拆卸的命令，竟當眾動粗。
當時的畫面顯示，怒氣沖沖的薩拉在眾目睽睽下毆打治安官，而且是連續揮出好幾拳，現場驚呼連連，一旁馬上有人上前將她拉開，場面一團混亂。
雖然已是多年前的往事，但自從父親2016年6月30日就任總統後，晉身第一千金的薩拉更是菲國上下的焦點之一，現在薩拉即將再攀上副總統的寶座，離總統大位更只差一步之遙，是否會延續其父杜特蒂的政策風格，外界高度關注。