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《30歲處男》優太朗「買胸罩回家穿」　敬佩女性真辛苦　

▲優太朗因工作要男扮女裝，為了演好女性角色，會試穿內衣與小可愛，降低不協調的感覺。（圖／ASOBISYSTEM）
▲優太朗因工作要男扮女裝，為了演好女性角色，會試穿內衣與小可愛，降低不協調的感覺。（圖／ASOBISYSTEM）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2022-05-10 15:05:222022-05-10 15:28:59

日本23歲男星優太朗，在2020年出演BL日劇《到了30歲還是處男，似乎會變成魔法師》成名，他此後接演不少男扮女裝的作品，今（10日）優太朗抽空接受台灣媒體視訊訪問，透露為了演好女生，會買內衣、高跟鞋回家試穿，也會觀察女生的表情與動作，「我現在非常尊敬女生」。

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▲優太朗因《到了30歲還是處男，似乎會變成魔法師》成名。（圖／ASOBISYSTEM）
▲優太朗因《到了30歲還是處男，似乎會變成魔法師》成名。（圖／ASOBISYSTEM）
優太朗因為《到了30歲還是處男，似乎會變成魔法師》在亞洲闖出名氣，他透露收到不少台灣、泰國的粉絲，用日文向他表達心意的訊息，「有很多粉絲跟我說，透過這部作品知道我，用了我很多照片拼成貼圖送我，還告訴我台灣很多媒體有介紹我的消息，因為這樣這部戲越來越紅，可以感受到粉絲對這部滿滿的愛，我看到了很感動」。

優太朗在日劇《下輩子我再好好過》以男扮女裝驚豔觀眾，他透露私下也會變裝，但技術不敵化妝師跟服裝師，「服裝、化妝師準備可愛的衣服、幫我畫可愛的妝，完成後真的很像女生，這是我無法做到的事，對工作人員感到尊敬」。他也透露因為演了許多女生角色，現在會注重睫毛、眼影等眼妝，還會買假髮、裙子打扮，「不到完全女裝的程度，但自從接觸這類型的角色後，發現女裝的蕾絲素材滿不錯的」。

優太朗表示，因為工作關係發現「當女生不簡單」，他說：「我每天都會化妝，偶爾也會穿裙子，但在扮女裝時，也是有穿內衣，像是小可愛或是運動背心，覺得女生每天要被綁著很不舒服，可是我演的角色看起來很習慣，所以為了降低那種不協調的感覺，也會買女性的內衣來穿，讓自己習慣。我平常不會穿高跟鞋或厚底鞋，所以搭電車時會注意女性走路的姿態，研究要怎樣讓自己走路比較好看，想辦法讓自己不要展露出男性的表情動作，自己嘗試過後覺得每天都要這樣做的女性很辛苦也很厲害，讓我更尊敬女生。」

他下個月6月3日迎來24歲生日，優太朗透露會舉辦線上活動跟粉絲度過，「以前我是服裝店店員，每年我都會在服裝店工作，會有許多客人來光顧，我會幫他們選衣服，也有客人送禮物給我，因為疫情關係，去年第一次開了直播慶生活動，很難得可以和粉絲一個人一個人聊天，覺得可以聽到大家的感想很開心，今年也會舉辦線上的見面會，很期待可以和粉絲見面一起度過生日」。

▲優太朗保養得宜，亦擅長化妝。（圖／ASOBISYSTEM）
▲優太朗保養得宜，亦擅長化妝。（圖／ASOBISYSTEM）

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