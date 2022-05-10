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健保部分負擔調漲新制！陳時中：考慮延後、估這2天定案

▲健保部分負擔調漲新制！陳時中：考慮延後、估這2天定案。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.12)
▲健保部分負擔調漲新制！陳時中：考慮延後、估這2天定案。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.12)

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 15:17:06

今年2月25日，健保署公布部分負擔調漲草案，原定5月15日正式生效，像是慢箋領藥、檢查、輕症掛急診都有漲價，對此，10日指揮中心記者會，指揮官陳時中被問到時，他簡單回應，目前因國內疫情正攀升，此時執行新制，恐加重醫院負擔，對民眾也很辛苦，所以會考慮延後方向，會持續與相關團體討論，將於這2天定案。

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據了解，健保部分負擔調漲新制，像是輕症到大醫院急診看病，若檢傷分類在4、5級，要負擔800元醫療費用，另外，像是慢箋領藥等，第一次會比照門診藥品收費，之後到社區藥局等領藥，才可比照現行方案、免收部分負擔。

不過近期國內疫情延燒，本土確診攀升，連續幾日破4萬人染疫，對此，陳時中也表示，就目前國內疫情來看，執行新制恐怕增加醫院負擔，民眾可能也無法接受，所以會再與相關單位研討，目前傾向延後實施，預計這2天會公布結果。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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