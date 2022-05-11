今日最聚焦／股利所得合併或分開報？會計師教你節稅撇步

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如果以抵減限額8萬元除以抵減率8.5%反算，全年股利金額約94萬元以下的納稅義務人，可全額拿到抵減稅額。如果可抵減稅額大於應納稅額，也就是股利可抵減稅額抵減應納稅額後仍有餘額，這個餘額是可以退稅。
至於「單一稅率分開計稅」，這申報方式就是無論納稅義務人或配偶的各類所得採合併或分開計算稅額，全戶股利不計入綜合所得總額，以全戶股利合計金額按28%單一稅率分開計算稅額，再與其他類別所得的應納稅額加總，計算應繳稅額。
楊建華進一步說明，按照課稅規定，這2種方式由納稅義務人自行選擇有利的課稅方式，當然，如果綜合所得稅是利用網路申報方式，電腦會自動幫納稅義務人選擇最有利的方式。
不過，基本選擇的大原則，他說，若是綜所稅的稅率介於5%至30%的投資族群，建議選擇合併計算股利所得稅會比較有利；如果是適用綜合所得稅率為40%的高所得族群，選擇分開計稅，將股利所得獨立於其他綜合所得以28%計稅，則申報上相對有利。
另外，楊建華也提醒台股投資人，如果你是綜所稅稅率5%的股市小資族，可利用股利合計金額8.5%計算可抵減稅額方式報稅, 創造3.5%（8.5%-5%）的節稅空間，但如果是要退稅的話，要記得要申報。
若是捐贈及股利大戶，選擇股利按28%稅率分開計算應納稅額，在列報對教育、文化、公益、慈善機構之捐贈總額最高不得超過綜合所得總額20%為限的列舉扣除金額時，因為此時股利所得被分開計稅了，不在綜合所得總額之中了，所以計算捐贈限額的綜合所得總額不包括股利金額。
如果你是繳納最低稅負者，楊建華也提醒，28%分開計稅的股利所得須計入最低稅負制的基本所得額，應留意最低稅負制基本稅額的計算，避免漏報基本所得額。