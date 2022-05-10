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七旬嬤擺脫疼痛！　微創「半套」人工膝關節立功

七旬嬤擺脫疼痛！　微創「半套」人工膝關節立功
七旬嬤擺脫疼痛！　微創「半套」人工膝關節立功

健康醫療網

2022-05-10 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】七十幾歲的阿嬤因膝蓋實在痛得很厲害，有時左腳有時右腳，晚上也因此無法入眠！她想開刀改善，卻也擔心手術風險與昂貴費用，每天都焦慮萬分，嚴重影響生活。所幸在醫師的建議下，接受「微創半套人工膝關節置換手術」，透過不到十克的骨頭切除，在40分鐘的手術時間下，僅約7公分的手術傷口，並在兩周後拆線，並開始嘗試放拐杖行走，徹底改善她的生活品質。

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膝蓋退化高達15%　手術僅約2萬人

根據衛生福利部的統計，台灣國人有膝蓋退化性關節炎的比例高達15%，但自98年至100年每年進行人工膝關節置換的人卻大約只有2萬人次，這之間的落差主要歸因於「害怕」。美國研究指出，大多數病患延後手術有幾種原因，包括害怕未知、害怕手術、害怕「失去」身體的一部分、害怕手術後變得更糟。

傳統手術　易蹲踞困難、疼痛

收治上述病例的彰基醫學中心骨科部醫師陳志鎧表示，傳統的全膝關節置換需要同時拿掉前十字韌帶和後十字韌帶，才能放上全套的人工膝關節，但十字韌帶上有本體感覺神經，部分的長者也因而造成蹲踞困難與莫名的疼痛。

微創半套人工膝關節　不傷及健康關節、十字韌帶

陳志鎧說：「媽媽給我們的最好！就像蛀牙，一顆牙的壞掉，牙醫師並不會拔掉整排牙齒。」微創半套人工膝關節的手術也是這樣的概念，哪個小關節壞掉就換哪一個，利用微創器械與手法，打磨掉增生的骨刺和滑膜，不傷及另外兩個健康的小關節與十字韌帶，維持最佳的膝關節張力與本體感覺神經，並在關節腔內打入「雞尾酒」的止痛藥，讓長者可以在最快的時間內，回復到未退化前的狀況。

手術健保給付　減輕經濟壓力

陳志鎧強調，更讓長者們開心的是，不管是「半套」的人工膝關節，還是「微創」的手術技法，目前都有健保的給付，不用擔心給晚輩帶來太多的經濟壓力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53650

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