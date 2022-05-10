快訊／北市確診破萬例！柯文哲：前一天下降是假象

新冠肺炎疫情在全台灣持續升溫，台北市今（10）日的確診案例也突破一萬例，來到10283例。對此台北市長柯文哲今日下午親自召開防疫記者會，並表示北市確診數破萬本來就是可以預期的事，而昨日之所以確診數會下降，原因在於週末假日進行PCR檢測的人數相對較少，因此假日後的隔一天才會確診數突然下降，但並非真實的狀況。
柯文哲表示，根據統計數字，從四月底開始北市確診陽性率開始大幅度上升，不過前來篩檢的人數還是維持在一定的水準，並沒有突然增加，因此也很感謝台北市民有遵守「快篩陽再來篩檢」的原則，讓北市醫療量能不至於受到劇烈影響。
至於針對「篩檢車來速」的部分，柯文哲也宣布將會在木柵捷運機廠開設第二個車來速篩檢站。柯文哲說，現場已經開始進行試營運，明日起將會正式開放給民眾預約並進行篩檢。柯文哲也再次呼籲，若可以的話民眾一定要先預約以後，再到車來速或是防疫急門診進行篩檢，並準備好悠遊卡進行付款，才可以有效縮短作業流程。
※【NOWnews 今日新聞
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