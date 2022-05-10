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日本A片市場全面倒台？16項性行為主題「全不能拍了」！

▲日本AV業傳出多項禁止拍攝主題條款，觀眾十分疑惑。（示意圖／NOWnews資料照）
▲日本AV業傳出多項禁止拍攝主題條款，觀眾十分疑惑。（示意圖／NOWnews資料照）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-10 16:06:58

日本非官方「AV出演對策委員會」日前提出5項訴求、禁止16項AV題材拍攝聲明，期盼改善業界弊端，網友見狀詢問研究日本成人影片評論家及專欄作者的一劍浣春秋，他對此提出不同見解。

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「AV出演對策委員會」提出「不得用星探挖掘新人」、「每個拍攝環節須徵求女優100％同意，若不同意即停止拍攝」、「合約隨時能取消，片商與經紀公司不得有異議」、「禁止真性行為與觸摸」，以及電車變態、下藥、交換伴侶、多人運動、強迫性行為、侮辱動作、女高中生、搭訕、近親、按摩店等16項禁止題材拍攝。

網友對於洋洋灑灑的條款，直言「AV業乾脆關門好了」，一劍浣春秋則表示此「AV出演對策委員會」非官方組織，他們只是想改善業界現狀、為受害女優爭取權益的記者與律師組成的團隊。

一劍浣春秋也認為，若按照他們提出的訴求去改變，確實沒人會想再支持成人片，「大家還記得幾年前業界謠傳女優不能再穿學生服演出、甚至有可能不能真的發生關係？其實就和這次的事情差不多，為了怕這些人把事情鬧大，搞到媒體天天報導，所以AV界會採取一些防禦措施：像現在一線片商不大敢明目張膽寫出女優飾演的是『高校生』（當然學生服還是照穿）然後對女優想下架作品也抱著比較寬鬆的態度，不一定非五年不可，就是之前對應這些人所採取的對策，而這次應該也差不多」。

一劍浣春秋表示：「會有一些作品因為『AV出演對策委員會』這紙聲明而暫時或永遠消失，但到底要做到什麼程度目前沒有答案；大家也不用自己嚇自己，AV界高層沒有那麼笨，那些聲明照單全收就是大家一起捲舖蓋走路，該做的事還是要做，日本政府也知道風俗業的稅收是很重要的，只要別犯罪就沒事。」

▲岬奈奈美飽受粉絲性騷擾所苦。（圖／岬奈奈美IG）
▲岬奈奈美日前才發生被粉絲性騷擾事件。（圖／岬奈奈美IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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