日本A片市場全面倒台？16項性行為主題「全不能拍了」！

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網友對於洋洋灑灑的條款，直言「AV業乾脆關門好了」，一劍浣春秋則表示此「AV出演對策委員會」非官方組織，他們只是想改善業界現狀、為受害女優爭取權益的記者與律師組成的團隊。
一劍浣春秋也認為，若按照他們提出的訴求去改變，確實沒人會想再支持成人片，「大家還記得幾年前業界謠傳女優不能再穿學生服演出、甚至有可能不能真的發生關係？其實就和這次的事情差不多，為了怕這些人把事情鬧大，搞到媒體天天報導，所以AV界會採取一些防禦措施：像現在一線片商不大敢明目張膽寫出女優飾演的是『高校生』（當然學生服還是照穿）然後對女優想下架作品也抱著比較寬鬆的態度，不一定非五年不可，就是之前對應這些人所採取的對策，而這次應該也差不多」。
一劍浣春秋表示：「會有一些作品因為『AV出演對策委員會』這紙聲明而暫時或永遠消失，但到底要做到什麼程度目前沒有答案；大家也不用自己嚇自己，AV界高層沒有那麼笨，那些聲明照單全收就是大家一起捲舖蓋走路，該做的事還是要做，日本政府也知道風俗業的稅收是很重要的，只要別犯罪就沒事。」
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