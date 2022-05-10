中市診所PCR得來速　議員：數量過少

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衛生局長曾梓展表示，有的診所因擔心增加醫事人員的風險，有的診所因空間較小，採分流較困難，因此影響配合意願。目前正努力招診所加入，不過，仍須醫診所與醫護人員有意願，衛生局主動免費借給診所採檢停使用，衛生局會在流程上再協助。
邱素貞表示，因疫情持續燃燒，為紓解醫院急診室醫療負擔，台中市與各診所合作，10日起實施「診所PCR得來速」機制，民眾若居家快篩陽或出現新冠肺炎相關症狀，經診所醫師評估後，可在台中市診所PCR，有症狀可由醫師看診後領藥、衛教，節省就醫時間，但目前僅有7家診所配合，數量過少，無法滿足現況需求。
邱素貞指出，台中市共有425家診所，只有7家配合，有診所反應設置條件太嚴苛，難以配合，有的恐擔心PCR出現陽性，讓民眾視為畏途。邱素貞希望衛生局應協助診所開設，以滿足民眾篩檢需求。
邱素貞說，由於疫情發展，越來越嚴峻，衛生單位日夜加班，疲於奔命，但民眾打電話大塞車，抱怨連連，衛生局是否負荷得了。
曾梓展表示，依照中央之前的匡列要求，確實負荷不了。目前已有減少縮減，衛生單位已經做到「頂點」，確實很辛苦。但，如確診數字直線上升，可能很快就沒辦法應付了。快速增加的確診個案，目前的確「很吃力」。
以打電話來說，統計至5月4日，電話打了1萬5千多通，目前電話線已經增加到140線，每天幾乎都滿線。1天1萬5千多通的電話量，可能比1999還多，他呼籲市民體諒，市府已盡力打拚。