中市診所PCR得來速　議員：數量過少

台中市今 (10) 日起實施「診所 PCR 得來速」機制，全市共有 425 家診所，卻只有 7 家配合，市議員邱素貞認為，配合家數過少，要求衛生局應協助開設，滿足民眾篩檢需求，避免到醫院大排長龍的不便。

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衛生局長曾梓展表示，有的診所因擔心增加醫事人員的風險，有的診所因空間較小，採分流較困難，因此影響配合意願。目前正努力招診所加入，不過，仍須醫診所與醫護人員有意願，衛生局主動免費借給診所採檢停使用，衛生局會在流程上再協助。

邱素貞表示，因疫情持續燃燒，為紓解醫院急診室醫療負擔，台中市與各診所合作， 10 日起實施「診所 PCR 得來速」機制，民眾若居家快篩陽或出現新冠肺炎相關症狀，經診所醫師評估後，可在台中市診所 PCR ，有症狀可由醫師看診後領藥、衛教，節省就醫時間，但目前僅有 7 家診所配合，數量過少，無法滿足現況需求。

邱素貞指出，台中市共有 425 家診所，只有 7 家配合，有診所反應設置條件太嚴苛，難以配合，有的恐擔心 PCR 出現陽性，讓民眾視為畏途。邱素貞希望衛生局應協助診所開設，以滿足民眾篩檢需求。

邱素貞說，由於疫情發展，越來越嚴峻，衛生單位日夜加班，疲於奔命，但民眾打電話大塞車，抱怨連連，衛生局是否負荷得了。

曾梓展表示，依照中央之前的匡列要求，確實負荷不了。目前已有減少縮減，衛生單位已經做到「頂點」，確實很辛苦。但，如確診數字直線上升，可能很快就沒辦法應付了。快速增加的確診個案，目前的確「很吃力」。