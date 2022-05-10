解快篩亂象可用「池化」？醫：降新冠肺炎等級才是解方

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有醫師提議，為終結現行民眾排隊買快篩痛苦，快篩也可採用池化方式，例如同住家人可用不同棉棒各自採檢後，使用同樣的緩衝液進行檢測，且考量偽陰性或是潛伏期問題，需要多驗幾次。
對此，今中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於疫情記者會中回應，池化具有一定規格和標準，可請專家再研議，不過還是建議有症狀或是接觸史民眾再快篩。發言人莊人祥也說快篩實名制並非遙不可及，每日藥局都有近200萬份、通路端37萬劑快篩試劑提供民眾購買。
黃高彬則指出，池化只有PCR能做，快篩本來準確度就沒有很好，若再採用池化準確度會更低，因此無法使用池化檢驗，他也認為，現在基層醫療院所逐漸加入PCR採檢行列，就會漸漸舒緩採檢人潮。
黃高彬也提到，待政府宣布把新冠肺炎從第五類法定傳染病移至第四類後，依照《傳染病防治法》規定，就像對待流感一樣，屆時民眾就無須再強制採檢，僅重症者需要篩檢，其餘確診者可直接吃藥治療。
黃高彬直言，台灣應該要及早將新冠肺炎降為第四類法定傳染病才是對的，被問及有無降級條件，他更稱「條件就是換個腦袋」，懂傳染病與公共衛生，「腦袋換了以後，他就知道說，你非降不行，台灣趕快降級就沒事了」。
黃高彬進一步解釋，新冠肺炎持續拖下去，重症個案會增加，民眾集中至大醫院，會搞死大醫院，人潮聚集也會互相傳染，「這個腦筋本來都要改的，想法都要改的」，現在就應該比照國外，立刻調降等級，避免醫療量能崩潰。
不過昨（9）日陳時中才透露，預計7月中，才會調降新冠肺炎為第四類傳染病，黃高彬則嘆，「所以很悲慘」，擔憂屆時醫療中心都會被搞垮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。