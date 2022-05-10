COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

15家空調業者「聯合縮短保固期限」　遭公平會重罰1390萬

▲公平會今日宣布，國內15家空調業者，違反公平交易法第15條第1項規定，因此委員會決議，根據廠商營業額及市占率等條件，分別處以10-250萬罰鍰，合計處1,390萬元罰鍰。（圖／NOWnews資料照）
▲公平會今日宣布，國內15家空調業者，違反公平交易法第15條第1項規定，因此委員會決議，根據廠商營業額及市占率等條件，分別處以10-250萬罰鍰，合計處1,390萬元罰鍰。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-10 16:42:42

公平會接獲多位民眾檢舉，國內家用空調業者透過餐敘決議聯合降低保固年限。經立案調查確認後，公平會今(10)日宣布，國內包括日立、大金、Panasonic、雅光等15家空調業者，違反公平交易法第15條第1項規定，因此委員會決議，根據廠商營業額及市占率等條件，分別處以10-250萬罰鍰，合計處1,390萬元罰鍰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
公平會指出，因民眾檢舉並提供相關事證資料，故立案調查。調查後發現，日立、Panasonic及大金等3大空調業品牌，自2019年3月起陸續將家用空調的全機保固年限從原先的3年延長至7年，其餘品牌業者紛紛跟進，形成各空調品牌在保固條件上競爭的局面。

然而，在2019年11月26日，卻有15家空調業者，市占率站九成以上，透過餐敘共同達成聯合降低保固年限之合意，將全機保固年限縮短為3年，並將合意內容製成書面文件簽名。

公平會表示，因家用空調同質性高，具高度替代性，單一業者縮短保固年限即會面臨市場流失之風險，故同業間藉由合意之方式共同縮短保固年限，即得以確保共同利益。

此舉違反公平交易法第15條第1項本文事業不得為聯合行為之禁制規定，分別對日立江森公司、台松公司、和泰興業公司及雅光公司等4家業者各處250萬元罰鍰；聲寶公司、禾聯碩公司及三洋電機公司等3家業者各處80萬元罰鍰；格力公司、三菱電機公司、憶聲電子公司、新視代公司、萬士益公司、夏普公司及威技公司等7家業者各處20萬元罰鍰；宇暉科技公司處10萬元罰鍰，合計處1,390萬元罰鍰。

公平會表示，上述業者雖尚未實施縮短保固行為，但同業之間對於價格、產量、交易對象、交易地區或其他相互約束事業營業活動達成合意，足以影響市場供需功能，已構成違法聯合行為，與業者事後有無遵守執行該合意是兩件事。故再次提醒，同業之間應避免協議商品價格、交易條件等營業事項，以免違反公平交易法聯合行為規定。

停電次數逐年改善？台電：盼外界正視努力與改善成果

東澳天然氣成新氣源？經濟部要求中油積極接洽

松湖變電所興建獲北市府支持？曾文生：已拜會柯文哲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀