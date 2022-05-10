15家空調業者「聯合縮短保固期限」　遭公平會重罰1390萬

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然而，在2019年11月26日，卻有15家空調業者，市占率站九成以上，透過餐敘共同達成聯合降低保固年限之合意，將全機保固年限縮短為3年，並將合意內容製成書面文件簽名。
公平會表示，因家用空調同質性高，具高度替代性，單一業者縮短保固年限即會面臨市場流失之風險，故同業間藉由合意之方式共同縮短保固年限，即得以確保共同利益。
此舉違反公平交易法第15條第1項本文事業不得為聯合行為之禁制規定，分別對日立江森公司、台松公司、和泰興業公司及雅光公司等4家業者各處250萬元罰鍰；聲寶公司、禾聯碩公司及三洋電機公司等3家業者各處80萬元罰鍰；格力公司、三菱電機公司、憶聲電子公司、新視代公司、萬士益公司、夏普公司及威技公司等7家業者各處20萬元罰鍰；宇暉科技公司處10萬元罰鍰，合計處1,390萬元罰鍰。
公平會表示，上述業者雖尚未實施縮短保固行為，但同業之間對於價格、產量、交易對象、交易地區或其他相互約束事業營業活動達成合意，足以影響市場供需功能，已構成違法聯合行為，與業者事後有無遵守執行該合意是兩件事。故再次提醒，同業之間應避免協議商品價格、交易條件等營業事項，以免違反公平交易法聯合行為規定。