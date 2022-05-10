花蓮確診移工得知「母逝噩耗」！竟從防疫旅館3樓跳樓
花蓮一名印尼籍移工（29歲），日前因確診在市區的防疫旅館隔離，不料今天（10日）上午該移工疑因精神狀況不佳，竟破壞房內窗戶鎖，身批白色床單，從旅館3樓一躍而下，所幸僅受輕傷，還能自行起身，並在停車場內喃喃自語，警方獲報後立刻將他強制送醫，初步了解，該移工疑似因母親過世加上思鄉，才導致情緒不穩跳樓。
警方表示，趕抵現場時，只見他仍情緒躁動，不願配合，為避免他弄傷自己，遂聯合醫護人員上前強行壓制，將其強制送醫；事後透過翻譯得知，這名移工的母親在上週剛過世，疑似因語言、人生地不熟、欠缺關懷，加上思念亡母，才會想不開跳樓。
花蓮縣議員吳東昇表示，已緊急提案要求衛生局、社會處，聯手製作多國語言宣導防疫與確診應對事項，關懷防疫中的移工，避免類似情形再發生。（編輯：陳苾暐）
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