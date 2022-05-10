台中本土+3346　學童願打莫德納僅1/4

連兩天確診人數下降後，台中市本土個案今攀新高，達3,346例。市長盧秀燕表示，這兩天回收兒童莫德納接種意願調查，願意施打者為1/4強，明起開始在校園接種。另兒童得來速實施3天以來，已為603位孩童進行PCR採檢和診療，家長反映良好將繼續推動。
在「診所PCR得來速」部份，民眾若居家快篩陽性或出現相關症狀，經診所醫師評估後，可在台中市7家診所進行PCR（核酸檢測），有症狀可由醫師看診後領藥、衛教，節省就醫時間。
盧秀燕指出，上午市府同仁到南屯東寧兒鼻喉科診所了解「診所PCR得來速」運作狀況，診所醫護人員穿著防護衣、佩戴防護罩與N95口罩，幫快篩陽性民眾進行PCR篩檢，忙得滿身大汗。醫師張宏育說：「大醫院若有事，診所也一定會有事。我們的力量微薄，只是盡一分心力來幫忙。」令她深為感動。衛生局透露，目前尚有30幾家診所申請加入，正送中央審核中。
台中市本土個案今新增3,346例，其中12歲以下兒童556人，佔16.62%。盧秀燕表示，台中有16萬多12歲以下兒童，5/6起開設兒童得來速，3天來已有603名兒童透過此綠色通道進行PCR採檢和診療，大量減少父母的壓力。
台中市明（11日）起在針對學童施打莫德納疫苗，盧秀燕說明，教育局統計各校接種意願書，截至中午，國小（含6所私校）235校已回收181校、11萬0871名學童，同意接種者2萬9079人，比例約26.23%；幼兒園的部份更低，770園有725園所完成填報，滿6歲總人數1萬8973人、有意願施打人數2745人，比例14.47%，大約每7名幼童僅一人願意施打。