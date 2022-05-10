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確診居隔第5天自曝「快發瘋」！蔡壁如推快篩免費連署

▲民眾黨立委蔡壁如發起快篩免費連署。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）
▲民眾黨立委蔡壁如發起快篩免費連署。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-10 16:54:242022-05-10 16:55:14

民眾黨立委蔡壁如因確診新冠肺炎在家居隔，今（10）日蔡壁如透過臉書質疑中央的防疫政策，是為了讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中能在7月投入選舉。蔡壁如更自曝「在家隔離五天覺得快發瘋了」，她贊成與病毒共存，但要共存，就要有足夠且隨時隨地可以使用的快篩劑。她也號召民眾黨立委發起快篩免費連署。

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蔡壁如透過臉書影片表示，誰不想要過正常生活？「我在家隔離五天，我都覺得我快發瘋了」，誰不想要回疫情前的日子？「我也想要脫下口罩」。

蔡壁如也提出要脫下口罩要有必要的條件，包括疫苗普及率，尤其第三劑疫苗和老人疫苗普及率，必須到八成以上、足夠的快篩試劑和口服藥、達到一定程度的群體免疫。

蔡壁如表示，指揮中心指揮官陳時中的作法，就是想要在一定的時間內達到快速染疫、快速下降確診人數的「快升快降」模式，她質疑「是不是為了陳時中自己7月投入選舉的打算？」

蔡壁如表示，她贊成與病毒共存，但共存不代表就要放棄防疫，要共存，就要給人民和病毒共存的武器，有足夠和隨時、隨地可以取用的快篩試劑，人民才敢安心出門工作。

蔡壁如表示，總統蔡英文承諾，5月底有1億劑快篩到貨。這段時間台灣確診人數爆量，快篩需求大，實名制快篩應該免費領取。「沒有理由用人民納稅錢去買，又要人民自己再一次掏腰包花錢去買，等於是人民被政府剝兩層皮！」

蔡壁如認為，要解決快篩之亂，這些取之於民的錢，就要用之於民，公務預算的來源，就是每個人民的納稅錢，就是我們的錢，政府用公費買來，應該免費提供給人民。

民眾黨快篩免費連署，發起人包括蔡壁如、立委邱臣遠、立委賴香伶、立委張其碌、立委高虹安與台灣民眾黨立法院黨團。

▲民眾黨立委蔡壁如發起快篩免費連署。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）
▲民眾黨立委蔡壁如發起快篩免費連署。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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