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少婦空虛尋慰藉　恐佈網友硬上弓

▲少婦空虛尋慰藉　恐佈網友硬上弓（圖/pixabay）
▲少婦空虛尋慰藉　恐佈網友硬上弓（圖/pixabay）

記者鄧力軍/台中報導

2022-05-10 18:06:58

台中一名離婚少婦與李姓男網友才認識一星期，李姓網友到少婦住處見面時，就露出暴力行為，要求與少婦同居不成，即持剪刀恐嚇「要嘛就乖乖聽話，要嘛就死路一條」，將少婦拘禁在屋內，先後硬上二次得逞。少婦趁一起外出時才偷偷請求超商店員報警脫離魔掌。最高法院日前駁回李男上訴，李男依妨害性自主罪及傷害罪判處李男9年6個月定讞。

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判決書指出，被害女子於2020年3月28日與李姓男子透過臉書認識，2人在4月4日初次見面後，隔天下午李男就陪同女子一同接送女兒。2人共同返回女子住處後，李男逕自入內並問說「要不要跟我一起住」，女子拒絕，李男竟抓起剪刀動手作勢剪她包包、還勾她脖子，將她推撞到牆壁上，控制女子行動。隔日凌晨，女子想偷偷離開被李男發現，李男失控拉扯女子頭髮、將人甩到床上，並持剪刀抵著她脖子恫稱「你走的話，要死一起死」、「你叫誰來我都不會怕」、「要嘛就乖乖聽話，要嘛就死路一條」，將女子拘禁在屋內，而後又抓住女子雙手，恐嚇「如果再反抗，就會用剪刀刺死你」，即以暴力脅迫方式強制性交得逞。


隔天早上，李男又對女子強制性交一次後，李男騎機車載著女子一同出門辦事情，期間女子想跳車脫逃，李男出言道「如果你離開，就要騎機車闖紅燈跟你同歸於盡」，被控制行動的女子直到晚間8點多，才趁進超商時偷偷請求店員報警，台中市警六分局員警趕往將李男逮捕押回警局偵辦。李男坦承有在租屋處發生2次性關係，但否認有妨害自由跟強制性交，強調2人相處很開心，拿走她鑰匙、阻擋她離開是怕她自己出門太危險，發生性行為都是你情我願，且強調所持剪刀是圓頭的安全剪刀，根本不具傷害力。


法官檢視被害女子偷偷用手機向友人求救的訊息，內容都與女子及證人所說相符，且女子驗傷報告顯示多處瘀青挫傷，顯見2人並未正式交往，持剪刀出言恐嚇也已造成被周人恐懼，難認這種情況下會合意性交。高等法院台中分院依妨害性自主、傷害罪等，判李男應執有期徒刑9年6月，上訴到最高法院後遭駁回定讞；民事部份則判決須賠被害人150萬元精神賠償。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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