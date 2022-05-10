少婦空虛尋慰藉　恐佈網友硬上弓

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判決書指出，被害女子於2020年3月28日與李姓男子透過臉書認識，2人在4月4日初次見面後，隔天下午李男就陪同女子一同接送女兒。2人共同返回女子住處後，李男逕自入內並問說「要不要跟我一起住」，女子拒絕，李男竟抓起剪刀動手作勢剪她包包、還勾她脖子，將她推撞到牆壁上，控制女子行動。隔日凌晨，女子想偷偷離開被李男發現，李男失控拉扯女子頭髮、將人甩到床上，並持剪刀抵著她脖子恫稱「你走的話，要死一起死」、「你叫誰來我都不會怕」、「要嘛就乖乖聽話，要嘛就死路一條」，將女子拘禁在屋內，而後又抓住女子雙手，恐嚇「如果再反抗，就會用剪刀刺死你」，即以暴力脅迫方式強制性交得逞。
隔天早上，李男又對女子強制性交一次後，李男騎機車載著女子一同出門辦事情，期間女子想跳車脫逃，李男出言道「如果你離開，就要騎機車闖紅燈跟你同歸於盡」，被控制行動的女子直到晚間8點多，才趁進超商時偷偷請求店員報警，台中市警六分局員警趕往將李男逮捕押回警局偵辦。李男坦承有在租屋處發生2次性關係，但否認有妨害自由跟強制性交，強調2人相處很開心，拿走她鑰匙、阻擋她離開是怕她自己出門太危險，發生性行為都是你情我願，且強調所持剪刀是圓頭的安全剪刀，根本不具傷害力。
法官檢視被害女子偷偷用手機向友人求救的訊息，內容都與女子及證人所說相符，且女子驗傷報告顯示多處瘀青挫傷，顯見2人並未正式交往，持剪刀出言恐嚇也已造成被周人恐懼，難認這種情況下會合意性交。高等法院台中分院依妨害性自主、傷害罪等，判李男應執有期徒刑9年6月，上訴到最高法院後遭駁回定讞；民事部份則判決須賠被害人150萬元精神賠償。
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