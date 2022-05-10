快篩陽性怎麼辦？先不要慌張衝急診 4大處理步驟一次看
近期國內疫情攀升，連續幾日確診人數破4萬人，許多憂心的民眾，紛紛排隊購買快篩試劑，醫院急診室量能也告急。究竟快篩後呈陽性反應該怎麼辦？新北市府也提供影片，指導民眾快篩陽後請勿驚慌，4大步驟讓大家一次搞懂流程，才不會一旦快篩陽性之後，慌張而不知所措。
●快篩檢測四步驟：
1.身體有疑似症狀做快篩。
2.快篩陽性，使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，請攜帶至新北社區採檢站，或Covid19急門診，並交予院所人員。
3.戴好口罩、勿搭大眾運輸，儘速至鄰近的社區篩檢站或Covid-19急門診，做進一步PCR檢測。
4.回家等待檢測結果。
若PCR檢測結果為陽性，請保持冷靜，若是69歲以下，符合居家照護條件，且非65-69歲獨居者，則會收案為居家照護 。另外，中央「確診個案自主回報疫調系統」如何自主填報？如果確診沒收到疫調簡訊該怎麼處理？6大圖卡Q&A讓您一次看懂。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。