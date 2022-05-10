COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快篩陽性怎麼辦？先不要慌張衝急診　4大處理步驟一次看

▲快篩陽性怎麼辦？4步驟一次看懂。（圖／新北市府）
▲快篩陽性怎麼辦？4步驟一次看懂。（圖／新北市府）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 17:02:46

近期國內疫情攀升，連續幾日確診人數破4萬人，許多憂心的民眾，紛紛排隊購買快篩試劑，醫院急診室量能也告急。究竟快篩後呈陽性反應該怎麼辦？新北市府也提供影片，指導民眾快篩陽後請勿驚慌，4大步驟讓大家一次搞懂流程，才不會一旦快篩陽性之後，慌張而不知所措。

我是廣告 請繼續往下閱讀
●快篩檢測四步驟：

1.身體有疑似症狀做快篩。

2.快篩陽性，使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，請攜帶至新北社區採檢站，或Covid19急門診，並交予院所人員。

3.戴好口罩、勿搭大眾運輸，儘速至鄰近的社區篩檢站或Covid-19急門診，做進一步PCR檢測。

4.回家等待檢測結果。

若PCR檢測結果為陽性，請保持冷靜，若是69歲以下，符合居家照護條件，且非65-69歲獨居者，則會收案為居家照護 。另外，中央「確診個案自主回報疫調系統」如何自主填報？如果確診沒收到疫調簡訊該怎麼處理？6大圖卡Q&A讓您一次看懂。（編輯：林盈君）

▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
▲「確診個案自主回報疫調系統」如何填？6大圖卡Q&A一次看懂。（圖／新北市府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

雲林第二監獄爆群聚！受刑人就醫篩陽　96人PCR證實確診

居家照護5天沒領到藥「索國賠」！陳時中：國家不會賠償

疫情炸鍋！單日本土確診數破5萬例　二度確診人數曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀