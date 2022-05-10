立院修《公務人員任用法》 試用期不適任予以考核不及格
立法院院會今（10）日三讀修正通過《公務人員任用法部分條文修正案》，新增試用人員若有其他不適任情形且有具體事實，機關長官得依其實際試用情形，予以考核為成績不及格，同時試用人員於試用期間不得調任其他職系的限制。
現行《公務人員任用法》第28條規定，具中華民國國籍兼具外國國籍者，不得任用為公務人員。今日三讀條文明定，若雙重國籍者，因他國法律以致無法放棄外國籍及取得證明文件，但於到職前已辦理放棄外國籍，且經外交部查證屬實，仍得任用為公務人員，並以不涉及國安、國家機密的機關及職務為限。
三讀條文增訂，試用人員如有其他不適任情形且有具體事實，機關長官得依其實際試用情形，予以考核為成績不及格，另增訂試用人員於試用期間不得調任其他職系的限制。
為落實懲處處分，淘汰不適任人員，三讀條文新增依《公務人員考績法》或其他考核法律受免職處分者，於一定期間內不得再任規定；依其他法律規定不得任用為公務人員情事納入明文規範，以及增定具中華民國國籍兼具外國國籍者，因外國法令致不得放棄該國國籍，於一定機關及職務範圍內，仍得任用為公務人員相關文字，修正成未依限完成喪失外國國籍及取得證明文件者，應予免職的規定。
另外，原先公務人員任用法第28條之一第一項條文規定，公務人員因育嬰、侍親、進修及其他情事，經機關核准，得留職停薪，並於原因消失後復職，三讀通過的條文也將「復職」二字修正為「回職復薪」。