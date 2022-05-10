高師大學子為「明星花露水」添新意 陶瓷瓶設計競賽頒獎
百年品牌「明星花露水」今年邁入115周年，特別走進校園與國立高雄師範大學合作，舉辦「明星花露水陶瓷瓶設計」競賽，讓同學們發揮創意，設計出獨具特色的明星花露水陶瓷瓶，總計有一百多件作品參賽。今（10）日假高師大和平校區舉辦頒獎典禮，明星花露水董事長許清風、高師大校長吳連賞、公關執行長鄂見智及17位獲獎同學親臨參與。
明星花露水董事長許清風強調，今年是明星花露水邁入115週年，秉持「傳承經典，與時俱進」的理念，持續推出各式文創商品吸引民眾。為了使這百年品牌，能夠永續經營發展，一直致力於與年輕人溝通對話，今年走進高師大校園與莘莘學子創造連結，借重學生們的創意與創造力，為明星花露水115年的紀念，做陶瓷瓶的設計，以無限創意，讓學生為明星花露水添上新意，也能了解現在年輕一輩對於明星花露水的看法與期待。
高師大校長吳連賞表示，高師大是南臺灣藝術設計教育重點大學，本次競賽由多位老師指導，參賽作品包含文創在職專班、視覺設計、工業設計、藝產班等科系，學生在作品中展現出卓越創意與專業能力，多件作品都令人驚艷。
「明星花露水陶瓷瓶設計競賽」首獎由文創夜碩一陳秀珍獲得，其作品名稱為「金色牡丹」，瓷瓶造型以明星花露水標準圖女孩為發想，外包裝將金黃色系「明星花露水主題」與「高粱酒」做結合，以鏤空外包裝來展現瓷瓶造型魅力，深獲評審青睞讚賞。