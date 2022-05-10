健身中心遭勒令停業 竹市議員李妍慧要求市府嚴格取締

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新聞稿指出，開幕至今14天的World Gym新竹國賓店，上周四新竹市政府接獲民眾陳情至現場聯合稽查，發現變更使用執照仍在審核程序，尚未通過消防安檢，當場被要求補件並依照法令不得營業。然而該場館並未停止營業，截至昨（9日）晚間場館內仍擠滿了會員運動，教練、櫃檯人員對於違法營業均表示不知情，不僅教練課照常進行，現場還有多組參觀客人，由業務帶領介紹各項設施，已經是正常營業規模。
由於World Gym新竹國賓店有大批會員來自上個月歇業的World Gym新竹巨城店，有多位民眾對於安全相當憂心，向業者反映無法獲得解決，轉而向新竹市議員李妍慧陳情。李妍慧說，民眾表示「發現場館消防逃生路線有嚴重問題，完全找不到逃生路線地圖，詢問負責主管也硬說沒問題。」現在查明使照根本尚未取得，明顯睜眼說瞎話，罔顧會員生命安全！
新竹市議員李妍慧立刻向都市發展處反映後，新竹市政府今（10日）向World Gym新竹國賓店發出停業通知，指出場館未依原核定之用途使用、未依規辦理建築公共安全檢查簽證申報、室內裝修未依規定申請核查許可，涉違反建築法第73條第2項、第77條第3項及第77條之2第1項規定，包括主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間與原核定使用不同，且未依規辦理建築公共安全檢查簽證申報、室內裝修未申請審查許可擅自施工。
李妍慧指出，World Gym新竹國賓店位在大樓地下樓層，應先完成使用執照變更與峻工勘驗，符合法令規範才可開業，但業者過往在其他縣市早有相同案例，如今根本是「明知故犯」、「違規慣犯」，讓上百名新竹地區的民眾繳上千元的會費，卻在有安全疑慮的場館內運動，「把市民安全放在哪裡？希望市府勿枉勿縱，嚴加取締這種違規慣犯！」
新聞稿指出，根據了解，World Gym世界健身俱樂部違規營業已非第一次。早在2014年，開在台北市南京東路鬧區的南京店就有使照還在申請中就違法營業，經查還有多項消防疏失，遭北市府開罰，同年，高雄寶成店更發生健身房破壞建築結構情事。近5年間，包含台中大甲、台北光復、台北西門與台北內湖等中心，都發生過偷跑營業、消防器材過期，甚至佔用消防空間等情形。近幾年更變本加厲，在2019年時，台北民權東路店主張以「試營運」規避安檢，遭北市府以《建築法》第25條第1項「建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。但合於第七十八條及第九十八條規定者，不在此限」重罰12萬元。
李妍慧表示，Worldgym 國賓店明顯明知故犯，惡性重大，新竹市政府發出勒令停業通知之後，可根據建築法第91條暨同法第95條之1規定「⋯處最高新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰」，若未改善得連續處罰，必要時停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除、恢復原狀或強制拆除。過去Worldgym巨城店是新竹第一家店，會員人數跟營業額都是新竹第一，如今搬遷到國賓以不合法方式營業，罔顧會員權益，令人遺憾。接下來她會繼續追蹤Worldgym國賓店使照申請狀況，並會同消保官，提供會員必要的協助跟資訊。