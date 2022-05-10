女生看片「後遺症」？！下體「濕濕」怎麼回事？

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醫師曾經在臉書分享，男性的透明分泌物主要是「前列腺液」以及其他生殖器官像是尿道球腺、副睪、儲精囊等分泌液體的混合物。
但男女生殖器有很大不同，相較於男性的陰莖，女性的陰道要柔嫩很多，除了上皮比較薄，神經密度的分佈也更貼近表層，這也造就女性私密處比男性更加敏感。
而現實生活中很少聽到男生自慰時說會很痛的，但卻有不少女性會抱怨有時候自己來或是男伴前戲不夠，會讓私密處疼痛難耐。原來根據統計顯示，女性有「缺濕症」的人大約佔了全部女性的3成，而陰道乾澀不僅會讓女生在自慰或愛愛時感到不適，也很難達到高潮，因此要確保下面「夠濕」女生才會容易覺得「性福」哦～
「濕濕」的來源
醫師進一步解釋，女性看完謎片後濕濕的來源，主要是來自於位在大陰唇與小陰唇之間，落在陰道4點鐘與8點鐘方向的兩個腺體，大約是花生米的大小，有著小小的管口通道外陰部，運作跟人體的唾腺相似：平常我們口腔會有基礎的分泌物，但每當到看到食物，唾腺就會更加瘋狂的分泌唾液使其大增；巴氏腺體也一樣，每天大約產生6克左右的分泌物以維持女性私密處的滋潤，但每當看片或是看到「獵物」的時，交感與副交感神經的共同作用會讓巴氏線體大量分泌出大量的分泌物！
保護私密處不易受感染
巴氏腺體的分泌物主要包含：水、尿素、醋酸、乳酸，巴氏腺體分泌物會稍微高鉀、低鈉同時偏酸（pH值4.7左右），這樣的環境可以讓陰道的益生菌更容易生長，減少壞菌感染的機會，除此之外，巴氏腺體的分泌物中還含有一些溶菌酶的成分，也會讓女性私密處更不容易感染。
巴氏腺體的分泌物是女性私密處的健康與幸福關鍵，但有時候會因為分泌物過於黏稠、細菌感染，導致巴氏腺體發炎紅腫，醫師建議出現這種狀況要儘早就醫，需使用抗生素才能緩解症狀，否則情況惡化至太嚴重時則要進行排膿手術。
本文經陳偉傑醫師與羅詩修醫師粉專《泌密會客室-陳偉傑醫師x 羅詩修醫師》授權報導
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