抽電子煙更健康？研究驚曝：「4器官」嚴重發炎　「2種口味」最毒

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在實驗中，研究團隊準備了經調味的高尼古丁劑量（59 mg/mL 以上），再讓小老鼠吸入電子煙霧，每次20分鐘、每天3次、持續1至3個月的時間，並觀察小老鼠的身體變化。初步結果發現，長期吸入電子煙霧會影響身體器官系統的免疫調節機制，其中大腦、肺部、心臟和腸胃都發生了顯著的發炎現象：
一、大腦
使用電子煙使大腦中樞神經出現發炎反應，尤其是主導獎勵機制、成癮行為的「伏隔核」（NAc），可能會進而導致難以集中注意力或思考、記憶力變差、認知能力下降、情緒控管容易出錯等問題，引起焦慮、抑鬱現象。此外，尼古丁也具有成癮性，若不吸就會覺得全身不舒服，讓人感到莫名沮喪和難受。
二、肺部
當小鼠吸入煙霧時，肺部受到的影響為最大，因為電子煙可以使肺部對細菌、病毒等微生物的敏感度大幅降低，引發細菌性肺炎或急性肺損傷。事實上，未必只有尼古丁會造成肺部傷害，由於電子煙煙霧的分子比傳統香菸來得更小，所以煙霧顆粒更容易深入肺部，進而破壞免疫系統，抑制肺部保護作用，增加發炎機會。
三、心臟
一旦肺部受到嚴重損害，就會連帶使心臟周圍「促炎細胞因子」濃度增加，使心肌收縮力變弱、提升心力衰竭的風險。另外，電子煙的菸油也會傷害身體的血管細胞，引發嚴重的心血管疾病。
四、腸胃
除此之外，電子煙會導致的整體健康狀況不佳，加上心臟發炎現象，所以也有可能引發更高的腸胃發炎風險。
電子煙口味有影響 薄荷、芒果口味最傷身
市面上的電子煙有各式各樣的口味，而電子煙引起的發炎反應，其實與電子煙的「口味」息息相關。目前最受吸菸者歡迎的5種口味，就是焦糖布丁、涼爽薄荷、芒果、煙草、薄荷醇，其中「涼爽薄荷」與「芒果」這2種口味對健康會產生更大的危害。
研究人員指出，與暴露於芒果口味煙霧的小老鼠相比，暴露於薄荷口味煙霧的小鼠，心臟對細菌性肺炎的一些影響明顯更敏感，可能會引發與成癮行為、焦慮和抑鬱有關的疾病，同時增加罹患心臟、肺部及腸胃道等疾病風險。
值得一提的是，雖然這項研究並非為人體實驗，但經過研究團隊調整變因後，電子煙與人體慢性發炎的關聯性依然存在。專家也認為，慢性發炎很容易發展成危害性更高的併發症，要是吸菸者不幸確診新冠肺炎，病毒在侵入肺部後，可能會加劇發炎反應、增加肺纖維化、肺活量衰退的風險，更使新冠重症率大幅上升。
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