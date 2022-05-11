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房市／正港阿土伯！914人繳地價稅最高稅率　台中最多

▲台中市共178名地主因為持有土地價值過高，地價稅被課徵最高的第六級的稅率。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中市共178名地主因為持有土地價值過高，地價稅被課徵最高的第六級的稅率。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-11 08:30:00

根據財政部統計資料顯示，全台共有914個自然人大地主，被課徵地價稅第六級的最高稅率，去(2021)年這些地主光地價稅查定的稅金就高達40億元，人數最多的則是台中市，共178名地主因為持有土地價值過高，地價稅被課徵最高的第六級的稅率，其次則是桃園市的131名地主，整體而言，重劃區越多的地方，大地主越多的狀況越顯著，且性別是男性遠多於女性。

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根據稅捐機關統計，去年地價稅實徵淨額為902億元，雖然房地產市場景氣復甦，不過地價稅卻創下6年以來的新低，主要因為大地主各地農田水利會自 2020年10月起改制為公務機關，其出租之土地稅率改適用公有土地稅率 10‰，導致地價稅收減少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，土地現值在過去房價與地價快速上揚時，也跟隨著明顯調升，全台的地價稅收也跟著走揚，而全台地價稅稅率六級地主最多的區域，普遍都是有許多重劃區開發，早年這些地方可能本來地價甚低，受惠景氣翻揚地價上漲，加上重劃後土地具備開發價值更水漲船高，又受到這波房價上揚帶動，造就許多地主的身價也上揚。

若以課徵的對象來看，全台共有914人因為持有土地的地價過高，被課徵地價稅最高的稅率55‰，其中台中市共178名地主因為持有土地價值過高，地價稅被課徵最高的第六級的稅率，共繳地價稅約5.4億元，其次則是桃園市的131名地主，共繳地價稅6.1億元，大地主人數最少的是台北市。

若以年齡分布來看，這些適用地價稅最高稅率的地主，男性普遍年紀都在55歲以上，並以65-74歲者226人最多，34歲以下能繳到地價稅最高稅率的僅僅7人，顯示土地資產絕大多數還是在長輩名下。

註：地價稅公有土地稅率=10‰、自用住宅用地稅率=2‰；私有一般土地依超過累進起點地價倍數訂定不同稅級別， 第 1 級稅率=10‰、第 2 級稅率 15‰、第 3 級稅率 25‰、第 4 級稅率=35‰、第 5 級稅率=45‰、第 6 級稅率 =55‰，而由於各縣市累進起點地價不同，各縣市中各稅級別之課稅地價不一。

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