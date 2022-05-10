回應九宮格新制　教育部今發函各校　從寬認定「防疫假」

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青民協提到，過去曾接到學生投訴教師不給請防疫假，原因是學生沒有提出居家隔離相關證明，或要求學生說出怎樣與確診者密切接觸，呼籲教育部針對非匡列範圍內，學生請防疫假從寬認定，並對於防疫假的請假流程、標準，請假後的上課模式等等，應有更清楚的說明，避免教學現場無所適從。
教育部昨天祭出配套，新制保留彈性，有需要仍可申請全班或全校停課；因應防疫假學生的學習需求，教師能採多元方式指導學生學習，如提供實體課程的視訊、錄製課堂教學影片等，或於學生恢復到校上課後，視實際需要，實施學習扶助課程，可向教育部國教署申請相關補助；相關請假規定，將行文向學校再次說明。
教育部今天發函各地方政府、各級學校，說明高中以下學校學生請假及相關防疫措施規範。
教育部函文指出，因應疫情及各地區、各家庭面臨的情形殊異，學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，請學校審酌個案情形，從寬認定予以防疫假，「不應強制要求提供特定證明文件」，且不納入學生個人出缺席紀錄，亦不得扣減學業評量成績。
另外，有關疫情期間，學校辦理相關研習及集會活動，請依教育部最新修正的防疫管理指引規定辦理；若學生自發性舉辦或參加的活動，學校可提醒學生遵守相關防疫規範，並同意學生參加，以維護兒少最佳利益及受教權。
教育部表示，請學生及教職員工務必落實配戴口罩、勤洗手、加強環境消毒、增加量測體溫頻率及維持教學場域的室內通風等防疫工作，若人員出現發燒或呼吸道症狀，應儘速就醫，不上課／上班。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。