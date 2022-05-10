納豆腦出血開刀「痛失爆炸頭」 依依帶他出門放風找自信
藝人納豆（林郁智）年初因腦出血動了2次引流手術，昨（9）日終於露臉報平安，依依也透過影片，分享從男友發病到出院回家的心路歷程。時常以爆炸頭亮相的納豆，這次為了手術剃光所有頭髮，如今順利出院，依依就心血來潮帶他去髮廊整理一番，煥然一新的造型，讓納豆瞬間自信爆棚。
納豆從手術房出來後，依依第一時間無法認出男友，她在影片中哽咽地說：「進去時還是爆炸頭，出來之後頭就被剃光，頭上還插著引流管，要讓血慢慢流出來。」坦言當時確實有被納豆的模樣嚇到：「這已經不是我男友了，我沒有辦法去正視。」
而現在納豆好不容易出院，依依趁著工作空檔帶他出門，稍早就透過IG曬出設計師替男友剪頭髮的模樣，剪完之後，納豆也特地拉下口罩，面對鏡頭露出久違的笑容，開心挑眉之餘，也秀出可愛的酒窩，氣色看起來非常好，依依形容他現在整個人已經「自信爆棚」。
事實上，畢業於中山醫學大學的依依擁有高學歷，當初在節目《國光幫幫忙》受到矚目，2017年在錄製《綜藝3國智》時結識納豆，便在張立東的牽線下進而交往，人氣、知名度也攀升不少。儘管年紀整整小納豆一輪，不過依依仍在他身旁不離不棄，而畢業於營養系的她，也曾發揮所學替男友準備減肥餐，還自爆是男友狗，一旁的納豆則趕緊附和是馬子狗，一搭一唱的畫面既逗趣又溫馨，好在納豆現在已順利返家，小倆口能再次於螢光幕前合體，讓粉絲們相當欣慰。