美國務院修改美台關係現況！北京火大回應：別引火燒身
美國國務院近日修改官方網站內，關於「美台關係」現況清單，先是強調台灣是美國在亞太區域的重要夥伴，後即刪去「承認台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」等字句；中國外交部今（10）日批評稱，美方作法是「虛化掏空一中原則的小動作」，並指在台海問題上搞政治操弄，試圖改變現狀的做法，必將引火燒身。
美國國務院在5月5日更新美台關係現況，確認台灣是美國在印太地區的重要夥伴，也是領先民主政體與科技重鎮，相對2018年舊版本，新版本將原本寫上「台灣是中國的一部分」還有「美國不支持台獨」的表述刪去，新增包括「美國長期奉行『一個中國』政策，以《與台灣關係法》、美中三個聯合公報和對台『六項保證』為指導」等字句，同時表示台灣已成為美國在貿易和投資、健康、半導體和其他關鍵供應鏈、投資篩選、科技、教育和推進民主價值觀等方面的重要夥伴。
中國外交部發言人趙立堅為此則在北京召開記者會，宣示「世界上只有一個中國，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則」。
趙立堅批評美國修改美台關係事實清單，是虛化掏空一中原則的小動作，並指「歷史不可篡改，事實不容否認，是非不能歪曲。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題和一中原則作出了鄭重承諾，如今美國國務院更新美台關係表述的行為，是在台灣問題上搞政治操弄，而試圖改變台海現狀的做法「必將引火燒身」。
他表示，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，並向總統拜登喊話要他把有關美國不支持「台獨」的表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄、搞以台制華。