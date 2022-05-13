台灣第二座「麥當勞叔叔之家」拓展至高雄　醫護予肯定

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很顯然，台灣醫療資源分配問題正嚴重影響這些家庭，由於精密診斷儀器與醫學中心皆設置於六都，帶給居住偏鄉地區、距離六都較遠的病友不便性，遠地往返幾乎變成這些重症家庭生活常態，跨縣市就醫，大筆交通、住宿開銷，不只造成經濟上的負擔，病友與親人心理承受的壓力也有增無減。
看見這樣的需要，為了減緩病童、家屬遠地就醫的額外成本與焦慮，台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會於臺中榮民總醫院內設置「麥當勞叔叔親子房」、於台北設置「麥當勞叔叔之家」，幫助跨區就醫的病童與家屬更接近所需的醫療資源，免於來回奔波，統計數十年已經服務超過18萬孩子與家屬人次，每年為遠地就醫兒童家庭省下近二千多萬元的住宿、交通和生活開銷。
現在，台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會宣布於高雄市籌建第二座麥當勞叔叔之家，實現北中南服務串聯的夢想。高雄麥當勞叔叔之家將設置20間套房，每年可供應7300個房間數，讓遠地就醫的需求被看見，提供一個「出門在外的家」。
該設施同時設有客廳、廚房、用餐區、兒童閱讀與遊戲區、洗衣/烘衣設備、盥洗室，365天開放，24小時現場管理，擁有明亮多彩的空間、親子友善的環境。此外，也將供應簡易早餐、往返醫院的交通接駁，及多樣化的關懷活動等，透過服務方案，減緩前往高雄就醫的孩子與家人舟車勞頓，以及交通住宿的額外經濟壓力。
高雄長庚紀念醫院兒醫部部長陳志誠也表示：「遠地就醫需要龐大的資源支持，自己也曾遇過搭乘軍機的早產兒案例，高雄麥當勞叔叔之家是非常正面的服務方案，讓這些從花蓮、台東、澎湖等離島地區來的病友在舒適的環境和空間下榻，同時也強化與醫院交通、聯絡的方便性。」
生命堅韌不拔卻也脆弱渺小，當一段生命出現重症病狀，往往是整個家庭必須面對的課題，不單是病人受到病痛之苦，陪同病人的親友也承受著距離、經濟、身心的壓力，5月15日是國際家庭日，願每個正在面對挑戰的病童家庭，有社會和家庭支持系統，多一份支持就少一份負擔，就醫路上不孤單！
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