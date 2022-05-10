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太魯閣事故結案後？台鐵6點回應安全改革進度

▲0402太魯閣事故造成49人死亡、213人受傷，為我國史上最嚴重的交通事故。（圖／NOWnews資料照）
▲0402太魯閣事故造成49人死亡、213人受傷，為我國史上最嚴重的交通事故。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-10 18:59:472022-05-10 19:04:07

0402太魯閣事故造成49人死亡、213人受傷，為我國史上最嚴重的交通事故，而運安會今（10）日正式發出結案報告對外說明，針對台鐵應改善事項提出9點相關建議，台鐵晚間也發出6點聲明，指出安全改革落實進度。

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運安會結案報告針對主責運轉安全的台鐵局提出共九項建議，包含明訂臨軌施工安全管理規範及落實機制；建立變動管理制度，明訂人員作業、工程技術、組織人員等變動前須進行危害辨識、經適當風險評估並擬訂控制措施；提供台鐵局工程發包承辦及查核人員完整之施工影響運轉安全之評估訓練，以提升稽核及審查能力評估安裝符合國際建議標準之事件紀錄器，並積極應用紀錄器內之安全資料提升行車安全等。

而台鐵目前安全改革進度如何？台鐵表示，自0402清水隧道發生重大事故後，即訂定安全改革計畫，同年6月定頒並執行KPI，從110年6月至111年4月，未再發生重大行車事故，一般行車事故較去年同期減少9件、行車異常事件數較去年同期減少10件，已初具成效。

另外，為強化工地管理及行車運轉安全，台鐵說明，持續辦理安全改革精進作為包含，採取全面檢視施工中之工程安全性、強化施工安全風險評估，針對各工程由工程會、職安署及鐵道局確認相關施工安全管制到位，完成查核改善後復工，並持續落實各項施工安全管制作業。

強化工地現場督導機制，落實工程稽核，成立「品質稽核及督導小組」進行工程考核，確保施工品質及工地安全。每週進行重機械施工統計管制，加強工程查證作業。工地安全管理全責化，杜絕違規施工行為建立防堵機制，110年12月21日修訂「臨軌工程施工安全管制規定」，由臺鐵局雇用保全人員並於工地出入管制門口設置監視器，落實管控人員、機具進出。111年4月26日新訂「臨軌工程施工安全防護措施要點」更精進臨軌作業安全。

落實工地人員行車安全教育，健全緊急通報機制：辦理鐵路行車安全觀念講習、勤前教育、危害告知及工安宣導，監工及瞭望員全面配發行調無線電，已設置1933臺鐵緊急通報電話。強化工程安全防護措施、精進工地安全防護作為：依現地實際情況評估，設置永久性之阻隔設施或採告警系統。納入安全管理系統SMS，持續管控消除風險。

台鐵表示，將透過實際努力，建立企業安全文化，落實各項作業規範，並確實針對包括行車運轉、系統設備、工程介面、資訊傳遞、職安工作與職安訓練督導考核等事項檢討改善，提供安全可靠的鐵道運輸服務，後續將遵照運安會調查報告公布之改善建議，持續推動安全改革各項作為。

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