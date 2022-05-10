公視第7屆董監事順利完成改選　學者嘆：是政治協商結果

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行政院提名第三波董事候選人共14位、監事候選人共4位，依法須經審查委員3/4同意後，才能通過，亦即每位候選人要拿下11票才通過門檻。
昨天堪稱公視董監事審查會最有共識的一次，僅台大歷史系教授陳翠蓮和媒體人平秀琳遭刷下，剩下12名當選董事中，有8名以14票全票通過；4名監事候選人全數通過，其中1名拿下14票。
審查會議中討論較激烈的是陳翠蓮，其專研二二八事件，委員對於她的意識型態進行熱烈討論，最後僅獲9票同意票，未通過。其他通過的董事也有被討論，包括鏡週刊副總編輯李志德被質疑鏡週刊與鏡電視關係；台灣事實查核教育基金會教育總監黃兆徽，被質疑此次董事名單有不少相關團體成員，恐形成公視董事會次團體；政大傳播學院長郭力昕被質疑第一次審查會議時遭刷下，為何還能再參加等。
儘管如此，此次審查會仍進行順利，12名董事皆順利通過，外界多認為是政黨妥協的結果。
文化部長李永得在審查會前便指出，此次董事候選人名單，有7位董事由國民黨提名、1位由民眾黨提名，其他皆由文化部提名，監事由國民黨提名1席，其他由文化部所提。
審查結束後，國民黨立委林奕華即表示，審查會議須經3/4委員同意的設計，就是希望嚴格把關，讓董事有最大社會公信力，以得到社會最大認同，但此次名單的產生，變成政黨各提人選、各讓一步，以昨天結果看來是政黨妥協的結果。
曾任第5屆公視董監事審查委員、文大新聞系教授莊伯仲接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，其實不只是這次，過去多次選出董監事都是朝野無奈妥協的結果，究其原因，現行審查門檻是高標準的「憲法門檻」，在台灣當前的政治生態裡，如此「不食人間煙火」的設計，很容易成為藍綠惡鬥的操弄工具，因為只要掌握1/4的關鍵少數，就能影響全局，而不斷上演「當我在野就擋你，換你在野就卡我」的局面，後果就是讓董監事改選一拖再拖，最後朝野無奈妥協，才勉強選出。
他提到，行政院也曾提名在野黨不便反對的藝文界大老、企管大師、清流學者、天團主唱來擔任董監事，但觀察下來，這些人未必具有公共電視理念和專業，通常淪為徒具象徵意義的「神主牌」，但此次董監事名單倒是務實，但也得等日後開會、觀察其發言內容才知道。
台北科技大學智財所副教授江雅綺說，公視董監事的產生，因為審查委員的組成、門檻制度等影響，遲遲無法與政治脫勾，是否能成功改選，比起董監事候選人的背景條件，其背後政治力有無平衡才是關鍵。
莊伯仲提醒，公視第7屆董監事改選算是畫下句點，暫時平息近3年的紛紛擾擾，但董監事會久久才開一次，大眾不用太樂觀，以為選出董監事，公廣集團就能起死回生，事實上，公視董監事的「象徵意義」大於「實質意義」，如何選出好的經營團隊，才是重點，另外，公視董監事每屆任期3年，建議儘快修正《公共電視法》，下修公視董事審查通過門檻，以及審查委員組成方式，否則還是會遇到改選延宕問題。
據了解，公視董事會僅董事長是專任，其他董監事屬無給職，一個月開一次董事會，領車馬費，沒什麼實權，但公視董事長是透過董事互選、從董事中產生，往往也兼任華視董事長，並擁有公視、華視總經理等實際經營者的任命權。