減肥期間體重回升？ 醫：安心！這是「下滑」前兆

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身體是個動態平衡，正常脂肪分解量每天0.1-0.3kg的速度，但是之所以不一定每天都看到穩定的下降，就是因為脂肪代謝後的產物是水跟二氧化碳以及酮體，當水喝不夠造成水分滯留時就會看到小幅上升的體重，或是抵消後看起來持平的體重，這些「持平跟回升不代表退步或停滯」，而是「正在前進的過程」，正常減脂的一部分。
像「擊劍」這樣的體育項目，選手們經年累月辛苦的練習，難道比賽沒拿到獎牌，那些努力就是白費的嗎？難道短時間看不到成績，就應該放棄努力了嗎？當然不是。「每一次挫折跟經驗都是階梯，累積夠了讓我們可以往上爬」，這世上很多事情就算努力也不一定會有收穫，但唯有吃健康飲食對身體的好處和體態的改善，是絕對努力可以一點一滴累積的。短時間還看不到的改變，在長時間累積後必會感受到身體的巨大變化。
體重半年不變 某天突然降2公斤
王醫師在臨床上看得很多，有人五天體重不動、第六天掉了0.5kg（平均每天都還是0.1的脂肪離開），有人在一個體重數字上下一公斤卡了半年，某天突然少了快兩公斤，後面持續穩定下降（那個檻看起來真的特別的高），但是這半年也不是沒有改變任何事情，拋開體重數字，他發現排便變的順暢、吃澱粉不再快速回升、對高糖高油垃圾食物感到變難吃、更喜歡豆腐勝於炸雞。
過去研究發現一個人要推翻已經建立幾十年的腸相要「長久時間」的改變，有些要花2年以上的時間，但是體重體脂的改變，倒是花幾天幾週就可以看到改變。希望所有正在做身體組成改變的人，把眼光放長遠，運動賽事的選手或是優異的研究論文得以發表，常常都是十年磨一劍，減脂這件事可以在幾天幾個月看到成效，累積起來對健康又有很大的助益，已經是這世上投資報酬率最高兌現最快的事，真的不要給自己太大的壓力。
在疫情之下，慶幸我們還能做自己的健康管理，在減少群聚跟社交的同時，正是好好健康飲食，讓自己的健康和體態更上一層樓的時機。
原文經「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」授權轉載，文章連結：https://www.facebook.com/Dr.Amortality/photos/a.188037631999209/1159469691522660/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53658
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