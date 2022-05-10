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T1／聯盟賽程大變動！最晚6月8日決定出元年總冠軍

▲例行賽龍頭高雄全家海神蓄勢待發，全力衝擊總冠軍。 （圖／台灣運彩xT1聯盟提供。）
▲例行賽龍頭高雄全家海神蓄勢待發，全力衝擊總冠軍。 （圖／台灣運彩xT1聯盟提供。）

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-10 19:44:10

國內新冠肺炎疫情持續升溫，台灣運彩xT1聯盟上週四（5日）迫於無奈緊急宣布賽事暫停，聯盟隨即多次召集所屬六都球團討論後續計畫，面對嚴峻疫情考驗，六支球團身為職籃一份子，權衡球員健康與職業精神，最終團結一心凝聚共識，將由聯盟推動更高規格的防疫措施，按照原計畫於5月18日重啟賽事，聯盟元年2021-22球季總冠軍最快6月4日誕生。

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為了減低染疫風險，聯盟防疫規格再升級，先由球團提供賽事開打前48小時內快篩證明，一旦出現球員快篩陽性反應，將即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置。另要求球團於賽前提早3小時到場，所有球員接受聯盟快篩檢查，若有球員快篩呈現陽性反應，將要求該球員即刻離開場館，並按CDC最新防疫規範進行後續處置，其餘快篩陰性反應球員符合聯盟登錄規範（外籍球員至多登錄3人、第三類規範球員至多登錄1人）達8名，比賽將正常開打。

聯盟重啟賽事後也將濃縮賽程，期望球季能在最短時間順利完賽。5月18日至20日將以3天時間密集打完剩餘5場例行賽，確定各隊例行賽最終排名，隨即在5月22、23日進行季後挑戰賽，由例行賽第5名球隊挑戰例行賽第4名球隊，爭取最後一席季後賽資格，比賽採3戰2勝，第4名球隊未戰先帶1勝。

季後賽則將從5戰3勝調整為3戰2勝，由例行賽第1名球隊對戰季後挑戰賽勝出球隊、例行賽第2名球隊對戰例行賽第3名球隊，例行賽排名在前球隊享有主場優勢，比賽從5月24日開打，最長打到5月29日。

總冠軍賽也將同步縮減，從7戰4勝調整為5戰3勝，例行賽排名在前球隊獲得主場優勢，主、客場分配為2-2-1，比賽將從5月31日開打，最晚6月8日聯盟元年總冠軍出爐。

雖然力拼球季完賽是聯盟及六都球團的共識，但面對未來疫情難測，聯盟仍將密切關注疫情狀況與CDC防疫規範，隨時調整因應措施。

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