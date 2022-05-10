T1／聯盟賽程大變動！最晚6月8日決定出元年總冠軍

國內新冠肺炎疫情持續升溫，台灣運彩xT1聯盟上週四（5日）迫於無奈緊急宣布賽事暫停，聯盟隨即多次召集所屬六都球團討論後續計畫，面對嚴峻疫情考驗，六支球團身為職籃一份子，權衡球員健康與職業精神，最終團結一心凝聚共識，將由聯盟推動更高規格的防疫措施，按照原計畫於5月18日重啟賽事，聯盟元年2021-22球季總冠軍最快6月4日誕生。





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