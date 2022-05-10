公視董監事根本在選聖人？學者：審委組成是難產關鍵

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台北科技大學智財所副教授江雅綺接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，《公視法》當初制度的設計，大概是希望有「行政機關以外的把關」，避免政府掌控公共媒體，卻忽略「立法院」也是政治運作的一環，審查委員由立法院依政黨比例推舉，很難與政治脫勾，再加上要經過3/4多數同意，相當於要掌握立法院3/4的委員比例，簡直比修憲門檻「立委1/4提議、3/4委員出席、3/4委員同意」更高，只要1/4少數審委動用否決權，就無法通過，董監事的選任也因此每每難產，最近一屆更是「一任做成兩任」，拖了快1000天，才協調成功選出新的董監事。
但《公視法》為何不能修改？江雅綺以英國國家廣播公司（BBC）為例，BBC做為老牌的公共媒體代表，面對科技進步與世界變化衝擊，董事會組成方式也歷經改革，在二○一七年就翻轉原先的信託董事會制（TRUST BOARD），將原先由信託董事負責的法規監督部分，轉移給英國通傳監理辦公室，並成立單一董事會（UNITARY BOARD），獨立運作，成員經歷公開遴選程序和BBC高層共同組成，並且為有給職，權責相符。
她認為，現在台灣公視董監事屬無給職，頻率不高的董事會、也不可能鉅細靡遺管到每日新聞採編作業或公視日常運作，實際上對集團經營影響較大的，還是董事長、總經理等高層。即便如此，董監事的選任標準，居然動用到比照修憲的高門檻，「會以為是在選聖人」。
尤其，公視董監事雖然採用超高標準選出優秀人才，但就算是「聖人」，也需要時間，才能深入公廣集團的營運問題；此外董監事依法為無給職，就算公視出現問題，也難以要求這些算是為公益熱忱付出的董監事負責。
江雅綺強調，過去經驗已經證明，超高標準的《公視法》設計，會讓董監事人選成為政治角力的犧牲品。她更舉例，不管是採行公開遴選的BBC，或是由行政機關提名經國會同意的NHK，都沒有像台灣這樣獨一無二的怪異制度。因而，倘如寄望未來公廣集團有更好的表現，應該盡速修改《公視法》，並挹注更多資源與經費，讓董監事的產生與公廣集團運作，能有與世界接軌的合理制度、讓公廣集團的功能充分發揮。
曾任第5屆公視董監事審查委員、文大新聞系教授莊伯仲認為，目前公視董事產生的機制很理想化，但只要在野黨掌握關鍵少數，就可以卡死董監事選任，換人執政的時候，又換成另一方來卡，因此建議把董監事審查同意門檻由3/4降為2/3，透過絕對多數的方式，嘗試與政黨比例脫鉤。
另外，他說，公視董監事的審查委員依政黨比例推舉，代表誰在立法院席次多，就能推派更多代表，如此制度注定與政治掛勾，導致董事審查永無寧日，因此他建議未來可嘗試逐步改革，修正審查委員組成方式，一半的審委依政黨比例推舉，另一半審委由與公共電視有關的公協會、工會來推薦，家長協會等團體也可納入，如此的組成模式較為多元。