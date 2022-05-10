超過三成憂鬱症患者罹患耳鳴！　非藥物治療新選擇助攻

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安南醫院身心科主任張俊鴻醫師表示，原先建議其先使用抗憂鬱藥物和心理治療來治療憂鬱症，然陳先生卻擔心藥物會影響其肝腎功能，也無足夠時間來進行心理治療，故施做重複性經顱磁刺激rTMS評估，並使用 THI 來評估其耳鳴嚴重程度為何，而貝克憂鬱量表 II (BDI-II) 16 和漢密爾頓憂鬱量表 (HAM-D) 17則是用於評估憂鬱症嚴重程度，最後得知貝克焦慮量表顯示其焦慮嚴重程度為18，而THI、BDI-II、HAM-D 和 BAI 上分別得到 62、40、32 和 21 分。
治療刺激大腦、聽覺 症狀獲得明顯改善
張俊鴻主任說明，經由德國的 Apollo TMS 來治療刺激陳先生大腦右側背外側前額葉皮層和左側聽覺皮層，在治療 2 週後，報告數據顯示其耳鳴、憂鬱和焦慮的嚴重程度顯著改善，再過2 週後，THI、BDI-II、HAM-D 和 BAI 上分別獲得 32、18、8 和 7 分， 4 週後在 THI、BDI-II、HAM-D 和 BAI 上分別獲得 9、19、8 和 6 分，各方面數字都是明顯降低，故陳先生治療後自殺念頭消失也未觀察到有明顯副作用存在。
重複經顱磁刺激 研究證實可改善耳鳴
先前有研究分析顯示，憂鬱症個案罹患耳鳴比率為 33%。張俊鴻主任說，耳鳴機制複雜且異質，很多流行病學研究顯示耳鳴與憂鬱症之間存在密切關聯。目前對於耳鳴的療效常常不能令人滿意，重複經顱磁刺激 (rTMS) 是一種新型的非侵入性腦刺激 治療方法，已經被批准用於治療難治型憂鬱症，而國內外最新的研究也顯示rTMS 確實可改善耳鳴，且早期治療效果更佳。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53670
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