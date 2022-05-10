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超過三成憂鬱症患者罹患耳鳴！　非藥物治療新選擇助攻

超過三成憂鬱症患者罹患耳鳴！　非藥物治療新選擇助攻
超過三成憂鬱症患者罹患耳鳴！　非藥物治療新選擇助攻

健康醫療網

2022-05-10 20:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】陳先生擔任某大公司總經理，工作壓力極大，最近開始出現耳鳴症狀，靠近左耳附近更明顯，為持續性高頻噪音。經腦影像、腦電圖、聽力圖結果均為正常範圍內，但耳鼻喉科醫生察覺到陳先生耳鳴情況會隨著憂鬱情緒惡化而合併有焦慮和憂鬱症狀，因此醫師又轉介至身心科做深入評估；發現陳先生除耳鳴外還有憂鬱症狀：情緒低落、精力不足、失去興趣、失眠、精神運動遲緩，甚至還有自殺意念，不過是沒有任何自殺計劃或企圖行動。

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耳鳴伴隨憂鬱症狀　量表評估嚴重程度

安南醫院身心科主任張俊鴻醫師表示，原先建議其先使用抗憂鬱藥物和心理治療來治療憂鬱症，然陳先生卻擔心藥物會影響其肝腎功能，也無足夠時間來進行心理治療，故施做重複性經顱磁刺激rTMS評估，並使用 THI 來評估其耳鳴嚴重程度為何，而貝克憂鬱量表 II (BDI-II) 16 和漢密爾頓憂鬱量表 (HAM-D) 17則是用於評估憂鬱症嚴重程度，最後得知貝克焦慮量表顯示其焦慮嚴重程度為18，而THI、BDI-II、HAM-D 和 BAI 上分別得到 62、40、32 和 21 分。

治療刺激大腦、聽覺　症狀獲得明顯改善

張俊鴻主任說明，經由德國的 Apollo TMS 來治療刺激陳先生大腦右側背外側前額葉皮層和左側聽覺皮層，在治療 2 週後，報告數據顯示其耳鳴、憂鬱和焦慮的嚴重程度顯著改善，再過2 週後，THI、BDI-II、HAM-D 和 BAI 上分別獲得 32、18、8 和 7 分， 4 週後在 THI、BDI-II、HAM-D 和 BAI 上分別獲得 9、19、8 和 6 分，各方面數字都是明顯降低，故陳先生治療後自殺念頭消失也未觀察到有明顯副作用存在。

重複經顱磁刺激  研究證實可改善耳鳴

先前有研究分析顯示，憂鬱症個案罹患耳鳴比率為 33%。張俊鴻主任說，耳鳴機制複雜且異質，很多流行病學研究顯示耳鳴與憂鬱症之間存在密切關聯。目前對於耳鳴的療效常常不能令人滿意，重複經顱磁刺激 (rTMS) 是一種新型的非侵入性腦刺激 治療方法，已經被批准用於治療難治型憂鬱症，而國內外最新的研究也顯示rTMS 確實可改善耳鳴，且早期治療效果更佳。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53670

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