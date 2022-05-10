台南幼兒園「隱匿疫情」釀一家4口確診！市府重罰13.5萬
台南市六甲區一間私立幼兒園，日前傳出學童確診，但園方卻未依規定停課，還試圖隱匿疫情，導致疫情擴散，造成多人確診，台南市衛生局經過調查，今天（10日）公布懲處結果，後續將依違反傳染病防治條例對這家幼兒園罰款13萬5000元。
據了解，遭指控的幼兒園，4/26傍晚接獲一名學童染疫的消息，衛生所遂要求園方須匡列密切接觸者名單，並通知學生、教師停班課，不料該幼兒園卻未依規定停課，還隱匿確診者前一天有到校的事實，直到4/28才停課。
因園方未即時宣布停課，導致園內另一名幼童一家4口全部確診，事後全案被家長PO上臉書「爆怨公社」，經調查證實，園方面對衛生所、教育局數次疫情調查時，皆未詳實說明，亦沒有在第一時間停課，行為已嚴重違反防疫措施，因此依傳染病防治法第43條第2項、第37條第1項規定，分別裁罰12萬、1萬5千元，共計13萬5千元罰鍰。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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