疫情連環爆！HUR團員「4人中鏢」　確診第一反應惹心疼

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來自蒙古的巴倫月確診消息傳回蒙古，家人十分擔心每小時電話聯繫不間斷，巴倫月為了讓家人放心，每通電話不漏接，直到確診第5天忍不住跟家人說：「我現在身體恢復很多了，但需要好好睡覺，可以讓我睡飽再打給你們嗎？」隊長利善榛得知團員確診消息，一一電話確認各自隔離場所，快遞糧食及大量保健食品給團員，居家隔離期間每天訊息關心彼此狀況。其中巴倫月與席子淇在宿舍分層隔離，隔著天花板訊息關心彼此，不舒服時為對方放食物、物資放在房門口，一起度過病程。
確診團員在疑似確診時，反應出：「覺得身體不適時先自己關在房間，直到胸悶喉嚨乾癢後立刻起身快篩，卻在15秒內顯示陽性，當下腦袋一片空白，馬上聯絡經紀人，並叫防疫計程車去醫院，在進行PCR的過程中，想到身為公眾人物有義務要把正確的確診流程跟大家分享，雖然人真的非常不舒服，但希望透過影片讓大家知道染疫時的SOP，千萬不要慌張、不要害怕，要冷靜的面對自身狀況。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。