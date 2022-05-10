COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

疫情連環爆！HUR團員「4人中鏢」　確診第一反應惹心疼

▲HUR團員中6個人有4個人確診。（圖／NOWnews資料照）
▲HUR團員中6個人有4個人確診。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-05-10 20:33:002022-05-10 20:34:26

國內疫情連日破萬，演藝圈內接連傳出確診消息。女團HUR今（10）日在社群軟體用影片公開團員確診消息，親自宣布團內C.Holly、巴倫月、連穎、席子淇接連染疫。對此，經紀公司表示：「團員各自隔離並休養中，謝謝大家的關心，也非常感謝醫護人員每日的辛勞付出！願疫情早日恢復。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
經紀公司得知團員有4人確診一事，馬上停工、全員隔離，自主快篩陽性的團員，依照防疫規範前往醫院進行PCR採檢，皆為陽性，為求疫情不再擴散，全公司居家自主隔離，所幸工作人員全數陰性。

▲ HUR舉辦慶功見面會。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB 提供）
▲女團HUR中有4個人確診。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB 提供）
來自蒙古的巴倫月確診消息傳回蒙古，家人十分擔心每小時電話聯繫不間斷，巴倫月為了讓家人放心，每通電話不漏接，直到確診第5天忍不住跟家人說：「我現在身體恢復很多了，但需要好好睡覺，可以讓我睡飽再打給你們嗎？」隊長利善榛得知團員確診消息，一一電話確認各自隔離場所，快遞糧食及大量保健食品給團員，居家隔離期間每天訊息關心彼此狀況。其中巴倫月與席子淇在宿舍分層隔離，隔著天花板訊息關心彼此，不舒服時為對方放食物、物資放在房門口，一起度過病程。

▲女團HUR成員席子淇。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.18）
▲▼席子淇（上圖）、巴倫月確診後，互相關心，送對方物資。（圖／NOWnews資料照）
▲HUR專訪。（圖／記者葉政勳攝）
 
確診團員在疑似確診時，反應出：「覺得身體不適時先自己關在房間，直到胸悶喉嚨乾癢後立刻起身快篩，卻在15秒內顯示陽性，當下腦袋一片空白，馬上聯絡經紀人，並叫防疫計程車去醫院，在進行PCR的過程中，想到身為公眾人物有義務要把正確的確診流程跟大家分享，雖然人真的非常不舒服，但希望透過影片讓大家知道染疫時的SOP，千萬不要慌張、不要害怕，要冷靜的面對自身狀況。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

甩開蹭周杰倫！劉畊宏跳防疫操翻身　傳冠名費要價2200萬

HowHow與1歲兒都確診！鄧福如仍陰性　傻眼「超級血清」

「最美小三」變玄彬女伴！公開內在美下方火辣印記

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀