北影合作！陳淑芳誇劉冠廷演技好　「光看他表演就暈了」

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阮鳳儀和劉冠廷日前出席記者會，兩人戴著廣告中的可愛手偶合體拍照，劉冠廷俏皮變換各種POSE，還指揮手偶看向每一台攝影機，逗樂全場。阮鳳儀談起和台北電影節的緣分，表示自己從高中畢業以來每個暑假都會搶票看台北電影節，尤其影人專題培養了自己觀影的養分，別具意義。劉冠廷擔任台北電影節影展大使，坦言有點票房壓力，也喊話希望大家這個夏天可以重返戲院找回一起看電影的幸福感。
阮鳳儀這次為手偶取名「北仔」、「影仔」，毛毛蟲造型則是從台北電影節LOGO蝴蝶發想，象徵影迷不滅的童心。她透露手偶由不同師傅手工製作，擁有不同個性，身體上的亮片代表底片齒孔，是設計小巧思，其中最花時間討論的是眼珠，想做出人的神韻和靈動。拍攝當天阮鳳儀戴著手偶導戲，邊拍邊玩，她分享自己有個海星手偶，笑說：「平時只要想釋放內心的Drama Queen，就會跟我的海星講話！」
劉冠廷首次和阮鳳儀合作，感謝導演給予很大發揮空間，也一圓自己當操偶師的夢想，談起和手偶對戲最困難的地方，就是要把靈魂分成兩半，劉冠廷表示：「你要把它當成獨立的個體，又好像跟它分開；一方面看著電影，一方面要有心思放在手偶身上。」他拍攝時嘗試無數演法，光手偶吃爆米花的方式就變化多端，甚至突發奇想用大頭針控制眼睛，讓手偶更加栩栩如生。
本屆形象廣告另一亮點，是重量級影后陳淑芳特別演出，正在趕拍新片的她，為此搭高鐵北上拍攝2小時，力挺台北電影節。劉冠廷興奮表示：「淑芳阿姨就是國寶，能一起演戲很開心！」陳淑芳則回誇冠廷演技佳，光看他表演「就暈了」，還一度看到忘記鏡頭。
雙金組合初體驗默契十足，劉冠廷趁機向入行65年的大前輩討教「如何保持熱情」，並許願如果有一天能合作拍電影，想上演自己被綁架，擁有超能力的淑芳阿姨前來搭救的戲碼，無厘頭劇情讓陳淑芳笑得合不攏嘴。2022台北電影節形象廣告《偶遇》9日在官方YouTube頻道上線。
2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月16日揭曉，影展票券將在6月12日於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。（編輯：楊穎軒）