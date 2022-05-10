綠彰化議員初選 蔡其昌、林昶佐等跨黨派公職推薦楊子賢
彰化縣議員民進黨內初選民調將在本週五（13）日登場，參選彰化、花壇、芬園的新人楊子賢持續勤跑基層盼獲得鄉親力挺，同時，他也展現好人緣，請來立法院副院長蔡其昌、屏東縣長潘孟安、立委林昶佐、蘇巧慧、陳素月、林靜儀、賴品妤、洪申翰、基隆市議員張之豪、台北市議員林亮君等人加持。
林昶佐表示，看到很多人來幫楊子賢助選，其實就是因為他沒有顯赫家世與雄厚資源，沒辦法有很多大面看板、宣傳品，但他有很好的人緣，這是他多年歷練累積下的基礎。林說，楊子賢不管是在去年公投，或是在反罷免聲援前立委陳柏惟，還是後來的中二選區補選和反罷林自行車活動都無役不與。
蘇巧慧表示，過去在立院就看到楊子賢是一個熱心、願意幫助其他人的熱血青年，所以也看到他還在參選縣議員，就開始選民服務，將近20位的律師團，每週輪流為地方提供免費的法律諮詢，大家義務相挺，就像全台灣各地公職，自掏腰包來替楊子賢助選，就是希望好人才必須被看見。
陳素月說，楊子賢擔任彰化縣青年部主任時，全彰化26鄉鎮跑透透，對縣政層級已經非常熟悉，其他時候更是常見他全台四處串連，是具有全國格局的年輕人，有機會為地方引入更多資源，會對地方政治帶來更好的發展。
林靜儀強調，在2019年時認識楊子賢，當時很驚艷，在彰化竟然有這麼年輕的青年，願意回到家鄉紮根，所以在彰化的第一面看板就是跟楊子賢合掛，希望可以給年輕新人更多溫暖。
蔡其昌更強調，彰化縣民進黨初選是全台壓軸，楊子賢的能力好、人緣好，立院同仁不分黨派齊聚彰化為楊子賢聲援，就是希望政治改革要向基層邁進，希望鄉親為楊子賢守電話、顧民調。