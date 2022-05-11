NOW早報／解快篩亂象可用池化？醫曝「降低等級」是解方

我是廣告 請繼續往下閱讀
當疫情在社區中大規模流行時，許多國家都會採用池化核酸檢測（Pooling PCR）大幅提升單位時間的可檢驗件數，在今年4月時，中央流行疫情指揮中心就曾針對住院、陪病、高風險醫護例行性採檢實施1:10池化模式，將10份檢體放在一起檢驗，若呈現陰性代表10人都是陰性，若檢出陽性再分別採檢揪出確診個案。
有醫師提議，為終結現行民眾排隊買快篩痛苦，快篩也可採用池化方式，例如同住家人可用不同棉棒各自採檢後，使用同樣的緩衝液進行檢測，且考量偽陰性或是潛伏期問題，需要多驗幾次。
對此，昨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於疫情記者會中回應，池化具有一定規格和標準，可請專家再研議，不過還是建議有症狀或是接觸史民眾再快篩。發言人莊人祥也說快篩實名制並非遙不可及，每日藥局都有近200萬份、通路端37萬劑快篩試劑提供民眾購買。
黃高彬則指出，池化只有PCR能做，快篩本來準確度就沒有很好，若再採用池化準確度會更低，因此無法使用池化檢驗，他也認為，現在基層醫療院所逐漸加入PCR採檢行列，就會漸漸舒緩採檢人潮。
黃高彬也提到，待政府宣布把新冠肺炎從第五類法定傳染病移至第四類後，依照《傳染病防治法》規定，就像對待流感一樣，屆時民眾就無須再強制採檢，僅重症者需要篩檢，其餘確診者可直接吃藥治療。
黃高彬直言，台灣應該要及早將新冠肺炎降為第四類法定傳染病才是對的，被問及有無降級條件，他更稱「條件就是換個腦袋」，懂傳染病與公共衛生，「腦袋換了以後，他就知道說，你非降不行，台灣趕快降級就沒事了」。
黃高彬進一步解釋，新冠肺炎持續拖下去，重症個案會增加，民眾集中至大醫院，會搞死大醫院，人潮聚集也會互相傳染，「這個腦筋本來都要改的，想法都要改的」，現在就應該比照國外，立刻調降等級，避免醫療量能崩潰。
不過9日陳時中才透露，預計7月中，才會調降新冠肺炎為第四類傳染病，黃高彬則嘆，「所以很悲慘」，擔憂屆時醫療中心都會被搞垮。
今日天氣／傘帶著！今悶熱降雨機率高 山區注意午後大雨
根據中央氣象局預報，從昨（10）日晚間開始，就有西南風夾帶水氣由台灣海峽移入，今天上半天各地易有短暫陣雨發生，且空檔較少，西半部沿海地區及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率；今天下半天各地仍不時有局部陣雨，但雨勢稍緩，空檔較多，不過山區午後熱力作用的局部降雨還是很明顯，並且容易發生局部性大雨，外出建議攜帶雨具備用。
至於溫度方面，今天夜晚到清晨各地低溫約22至24度左右，白天由於雲量較多，高溫會比今天略為下降，北台灣約25、26度，其他地區約27至30度左右，各地感受都還是較為溫暖悶熱。
防疫險理賠破10億元 2家產險賣破百萬件恐成最大苦主
國內本土確診單日突破5萬人，防疫保單理賠爭議也不斷，讓金管會主委黃天牧、保險局長施瓊華昨（10）日親上火線，共同出席金管會線上記者會說明。不過，根據金管會統計，截至前天為止，防疫保單理賠金額已突破10億元，其中有2家產險公司防疫險保單銷售更達百萬張以上，恐成為理賠潛在最大苦主。
施瓊華指出，目前產險有14家本國及5家外商公司，其中有12家有賣防疫保單，但不是每一家銷售量都很大，銷售達百萬件以上僅有2家，50萬至100萬件有3家，30萬至50萬件的有2家，其他5家在30萬件以下。
雖然金管會並未透露業者名單，但據了解，截至今年4月底，防疫保單銷售前5大業者為富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險及中信產險。
此外，保險局昨日也公布最新統計，今年以來防疫保單承保件數達240萬9529件，較5月3日統計的227萬664件增加13萬8865件，主要可能是4月下中下旬保險公司陸續將保單下架，加上太多人投保，產險公司核保作業也大塞車所致。
隨著確診人數激增，防疫保單的理賠件數達2萬7943件，1周就增加7493件，理賠金額部分也從8.75億元一舉突破10億元，已來到10.81億元。但目前市面上只剩9家產險、2家壽險銷售防疫相關保單，共有25張，其中17張都是疫苗險，剩下8張防疫保單都是產險業在賣，壽險僅剩4張疫苗險保單。
至於確診者居家照護比照住院理賠這部分，施瓊華昨日定調，輕症居家照護有處置用藥才理賠，但是對於無症狀者沒用藥或是服用清冠一號賠不賠，則要由保險公司判斷並提出指引。
甩開蹭周杰倫！劉畊宏跳防疫操翻身 傳冠名費要價2200萬
劉畊宏去年與太太王婉霏、3個子女移居上海，近來因為上海疫情嚴峻，喜愛健身的他玩起短影片，以歌曲《本草綱目》教學「毽子操」，讓他瞬間爆紅，抖音粉絲飆破6800萬，影片觀看數破億，從過去老是被酸蹭周杰倫熱度的他，終於翻身了。也因為人氣水漲船高，陸網流傳劉畊宏冠名費報價，竟高達500萬人民幣（約台幣2200萬）。
有陸媒報導，劉畊宏去年底與大陸無憂傳媒簽約，當時他只有135萬粉絲，如今已經暴漲50倍，人氣超高，許多廠商紛紛找上門，據《鏡週刊》報導，劉畊宏現在光是冠名廣告的酬勞就高達台幣2200萬，太太王婉霏個人接業配也有劉畊宏的8折價，甚至還有廠商準備好「上架費」人民幣百萬元，只求劉畊宏幫忙帶貨。
劉畊宏與周杰倫是多年好友，周杰倫走紅後，兩人依舊維持很好的關係，時常有人酸劉畊宏在蹭周杰倫熱度，但周杰倫從不理會，有傳聞當年周杰倫剛出道時，因為很窮住在對方家中，有一次洗澡煤氣中毒險發生不可挽回的意外，是劉畊宏即時發現，才免於遭難，因此在周杰倫有成就後，始終沒有忘記當年劉畊宏的幫助。
MLB／恐怖大谷無極限！單場雙轟加生涯首度滿貫砲
天使隊昨天遭遇光芒隊，日籍二刀流好手大谷翔平狀況超好，不但單場雙安，他在6局敲出左中外野全壘打，本季第5轟出爐，第4打席又轟出生涯首支滿貫轟，目前天使以11:3領先。
大谷昨天彷彿上帝化身，先是敲安後，他跟「神鱒」Mike Trout背靠背全壘打，第4打席更是敲出滿貫砲。這是大谷在本季第二次單場雙轟，大聯盟生涯百轟聽牌。
百元剪髮藏「1問題」！眾人剪過全點頭：不少間都是這樣
百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛，不過，也有「技術沒有比髮廊好」的聲浪湧現。近日，就有網友討論「大家去百元剪髮的經驗如何？」結果貼文釣出大量苦主，並且點出百元剪髮的「致命問題」，引發共鳴掀起討論。
原PO在PTT貼文指出「在大台北剪髮費用真的有不便宜到，最近我們家習慣的美髮師又要漲價，剪髮+洗髮費用變成700元，我家先生這幾次嘗試住家附近的100元剪髮，但幾次經驗下來發現100元剪髮的，剪出來都不太滿意，想問問大家有沒有去100元剪髮的經驗，剪出來的成果滿意嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「一分錢一分貨我只能這樣說，百元剪髮只是快速，不代表他技術好」、「那種便宜的東西就不能要求品質」、「便宜的東西本身就不能太過要求品質，妳不能出陽春麵的價錢想吃牛肉麵」、「百元快剪就是給人家拿來練功的」、「練功的店還真的不少，剪過兩次沒一次滿意」、「沒有，百元理髮服務的是便宜和速度，不是造型」、「大多數百元剪髮都無法指定造型啊，都是給那種頭髮很短的人在剪的」、「百元理髮是給剪短就好的人用的吧」。
而也有不少苦主出面透露「有一次剪完，結果朋友從背後看說兩邊頭髮不一樣長」、「我朋友直接踩雷變成櫻桃小丸子，以後再也不去100剪髮了」、「第一次去就大踩雷，留長一年多，剪過兩次才恢復QQ」、「朋友剪壞一次，重留一年超痛苦」、「男生短髮就算了，女生長髮剪壞超麻煩」、「之前剪壞過就不敢再去剪了」。
綜合網友意見，多數人發現百元剪髮的最大缺陷在於「造型能力較弱」，相對於一般髮廊設計師來比，百元剪髮的設計師技術沒有比較好，其百元的品質比較適合「只想剪短、不需要造型」的受眾，也因為主打快速，許多細節也會相對沒有髮廊來的照顧周全，因此推薦不介意的人再前往嘗試，以免引起消費糾紛。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。