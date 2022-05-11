▲ 全新世代 Range Rover Sport 全球首發！2023 年第 2 季在台上市

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專注細節，彰顯現代奢華風範





精悍的車身設計彰顯了全新世代Range Rover Sport 的特點，飽滿的肌力線條和無可錯認的車身輪廓，精巧的細節和極具張力的車身比例。車頭短前懸設計與前、後傾斜的車窗，類隱藏式水箱護罩搭配數位 LED頭燈，強化了獨特的日行燈造型。Land Rover 有史以來最纖薄且引人注目的兩側進氣口設計，採用水平平分下保桿比例搭配車身同色設計，創造出更為寬大的視覺寬度，並透過黑色強化細節之處。





融合帶有 Range Rover 銘牌字樣的全寬式設計後尾門與車尾相互呼應。車後貫穿式的 LED 尾燈首次將 surface LED 技術導入量產車輛，在夜間仍可提供清晰且現代的外觀，從任何角度觀看都擁有生動且一致的特性。經典的腰線設計由前至後貫穿全車，更低的下擋泥板和有史以來安裝在 Range Rover 上最長的擾流板。





其車側俐落的外觀線條則是藉由精準的齊平玻璃、隱藏式車門把手與雷射焊接技術得到了強化，此外，這些支撐精緻設計的高超技術亦有助於實現出色的空氣動力學表現，使全新世代Range Rover Sport 風阻係數僅有 0.29。





全新 Dynamic 車型以獨特的外觀設計元素更加突出了高性能 SUV 的特徵。緞面灰色的合金輪框與引擎蓋上方進氣口和兩側飾版的緞面拋光青銅飾面設計相互連結，而前水箱護罩和上方 Range Rover 字樣則採用 Atlas 石墨色飾面。





全新世代Range Rover Sport 的簡約設計延伸到其全新的內裝，如同飛機駕駛艙的駕駛座提供了出色的視野，同時大角度傾斜的中控台和直覺的科技體驗提供了更便捷的駕馭體驗。





創新且永續的材料選擇包括觸感輕盈的 Ultrafabrics™ 優質紡織材質，採用全新 Duo Tone 配色，同時還提供延伸至儀表板和車門細節的獨特紡織材質選項。更提供包括奢華的粒面皮革、溫莎皮革或柔軟的半苯胺皮革等可供選擇。





這些頂級面料與新的 Moonlight Chrome 內飾融合，而與 Meridian 共同開發並隱藏在後尾門內的音響等元素營造乾淨、輕快和現代的美感。





兩側進氣口採用黑色搭配車身同色設計，水平平分下保桿比例，創造出更為寬大的視覺寬度。

貫穿式 LED 尾燈首次將 surface LED 技術導入量產車輛，在夜間仍可提供清晰且現代的外觀。

全新世代 Range Rover Sport 的風阻係數僅有 0.29。

每次旅程中難以忘懷的駕馭體驗





全新世代 Range Rover Sport 導入更為先進的底盤技術，建構全方位的動態控制系統。混合金屬車身結構 (MLA-Flex) 的固有剛性和強度為這項技術奠定了基礎，其抗扭曲性比上一代 Range Rover Sport 高出 35%。並搭配了專門針對全新世代 Range Rover Sport 調教的數個整合底盤控制系統管理的程式。





全新的 Dynamic Response Pro 與最新世代的動態氣壓懸吊系統聯動，該系統更是首次搭載可變式氣壓彈簧。Dynamic Response Pro 透過 48V 電子主動側傾控制系統提供極致的側傾抑制，能夠在單一車軸上施加高達 1,400Nm 的扭矩，進而提供令人信心十足的駕駛體驗及更高水準的車身控制與彎道穩定。





動態氣壓懸吊應用於每款全新世代 Range Rover Sport，此一智能系統強化了懸吊的可變範圍。透過改變氣室內的壓力（越高的壓力提供更硬的阻尼）兼顧 Range Rover 一貫秉持的舒適性和 Range Rover Sport 所應有的動態操控性。





Adaptive Dynamics 2 系統透過持續控制主動式雙閥阻尼器來減少不必要的車身晃動，從而提高動態穩定性。該系統每秒監控高達 500 次的路面回饋以提供完美的車輛動態，並與其他底盤技術相互協調，提供每款 Range Rover Sport 最精確和最穩定的駕駛動態表現。





全新世代 Range Rover Sport 的轉向靈活性通過後輪轉向、扭力煞車控制和主動式電子差速器提升至一個新的境界。後輪轉向系統提供與前輪高達 7.3 度的轉向幅度，在低速時獲得更好的靈活度和機動性，而在高速時獲得卓越的穩定性。這使 全新世代Range Rover Sport 擁有與掀背車的相同迴轉半徑和與小型車的道路靈活性。





全新世代 Range Rover Sport 頂尖的底盤系統整合在 Stormer 動態控制套件之中，包括 Dynamic Response Pro、四輪轉向、煞車扭力分配、主動式電子差速器與可調式反應系統。後者提供個人化駕駛模式的選項，在一般道路和越野時都能自訂想要的駕駛體驗。





全新世代Range Rover Sport 所有車型均配備 8 速 ZF 手自排變速箱和智慧四輪傳動系統，可直覺預測需要動力輸出的時機，在所有條件下精準作動，提供車輛最佳的動力輸出效率。





強化越野性能的是 Land Rover 最新的 Terrain Response 2® 系統，該系統可針對地形自動調整車輛最合適的設定。新的主動越野巡航控制系統在 全新世代 Range Rover Sport 上首次亮相，並根據路況條件保持穩定前進來幫助駕駛穿越棘手的地形。駕駛可以在四種設定中挑選最合適的設定，系統會相應的自動調整速度，讓駕駛專注於控制行進方向。





全新的 Dynamic Response Pro 與最新世代的動態氣壓懸吊系統聯動，提供操駕時極致的側傾抑制，進而提供令人信心十足的駕駛體驗及更高水準的車身控制與彎道穩定。

奢華跑格的縮影





全新世代 Range Rover Sport 雙前座椅具備 22 向電動調整、通風、加熱、記憶與按摩功能和包覆性頭枕，此一旗艦級座椅為長途旅行和行駛於蜿蜒道路上提供最佳的乘坐品質，而後排乘客座椅則受益於人體工程學優化後的幾何結構，腿部空間增加了 31 毫米，膝蓋間隙增加了 20 毫米，提供更好的舒適性和支撐性。





新一代 Cabin Air Purification Pro 進階負離子車艙空氣淨化系統可用於創造和保持完美的駕駛環境。它結合了 PM2.5 過濾和 nanoe™ X 技術，可顯著減少氣味、細菌和過敏原，包括 SARS-CoV-2 病毒3。 第二具 nanoe™ X 設備安裝在第二排，以提供在整個車艙內一致的空氣品質。先進的二氧化碳管理功能允許車主在旅行前或駕駛時淨化車室，確保提高駕駛注意力時，增強所有乘座人員的舒適感。





搭載強大的 Meridian 音響，Meridian Signature 環繞音響系統是 Range Rover Sport 有史以來最先進、最強大的音響系統。使用 29 組揚聲器、一組新的低音揚聲器和高達 1,430W 功率的擴大機提供環繞音效體驗 ，包括四個頭枕揚聲器，讓行駛時四個座位上的乘座人員能夠體驗個人劇場。





新一代主動式道路降噪技術1減少了進入車艙內的道路和輪胎噪音的影響，實現極致的車艙精緻度，同時亦可使乘客享受全新世代 Range Rover Sport 動力系統所帶來的真實聲浪。當車輛處於動態駕駛模式時，先進的系統會將引擎聲浪音訊優先輸出，使聲浪體驗得到強化。而在正常駕駛中，每個輪拱內的監聽麥克風和測速器會持續監控傳入車輛的聲音，而數位處理器則計算從車內過濾掉噪音所需的降噪水平，就如同一具高級抗噪耳機一般。





直覺的便利性設計有助於營造現代奢華感，全新世代 Range Rover Sport 的隱藏式車門把手配備近距離感應、車門自動吸附和自動解鎖的功能，可輕鬆進入車輛，同時保持外觀的簡潔線條。自動上鎖功能則確保車輛安全。





簡約設計延伸至全新的內裝，大角度傾斜中控台圍繞著駕駛者，採用包括可永續的 Ultrafabrics™ 等現代材料製成。

雙前座椅具備 22 向電動調整等多項功能，結合 Meridian Signature 環繞音響系統與新一代主動式道路降噪技術，使每次旅程都是難以忘懷的駕馭體驗。

現代尖端科技無縫連結





Land Rover 強大的 Electrical Vehicle Architecture（EVA 2.0）架構支持無線連接技術的生態系統，包括 Software Over The Air（SOTA）。 智能技術為 63 個軟體控制模組提供遠端更新功能，確保 New Range Rover Sport 在其生命週期中始終處於創新、科技與服務品質的最高水準。





屢獲殊榮的 Pivi Pro 車輛資訊娛樂系統搭載螢幕高更新率的懸浮式 13.1 英吋曲面觸控螢幕，位於充滿現代主義設計的中控台中央。此系統可控制從導航到媒體和車輛設置的所有內容，同時了解用戶的習慣並智慧個性化車輛體驗，成為真正的直覺個人助理。





Pivi Pro 具有易於操作的使用介面和主螢幕，可以個人化最常使用的功能，大多數功能只需在主螢幕上輕按兩次即可到達操控介面。觸覺回饋透過使用人的觸擊後，立即提供反饋來強化系統的使用體驗，減少駕駛人將視線從道路上移開來確認他們的操作。Pivi Pro 系統搭配一個 13.7 英吋全數位化虛擬儀表板，具有與 Pivi 主系統相呼應的高解析圖形，以及可重新調配的螢幕資訊組合，使駕駛可以看到對他們最重要的訊息。





無線 Apple CarPlay® 和無線 Android Auto™ 均為標準配備 2，這意味著智慧型手機可以收納在中控螢幕下方的15W 無線充電設備上，無需使用實體線連結。





全新世代 Range Rover Sport 的動態性能和精進的車輛穩定性採用以安全為中心的最新先進駕駛輔助系統 （ADAS）。所有車型均配備自動剎車輔助系統、360 度 3D 環景攝影，包括前、後停車感應器、水深感應、ClearSight 對地視野4和輔助照明、巡航控制系統、駕駛疲勞警示系統、車道維持輔助。





屢獲殊榮的 Pivi Pro 車輛資訊娛樂系統整合 13.7 英吋全數位化虛擬儀表板與懸浮式 13.1 英吋曲面觸控螢幕，提供更便捷的駕馭體驗。

位於中控台中央的懸浮式 13.1 英吋曲面觸控螢幕，可控制從導航到媒體和車輛設置的所有內容，同時了解用戶的習慣並智慧個性化車輛體驗，成為真正的直覺個人助理。

電力動能導入，建構完整性能陣容





全面的電氣化動力總成系列提供 Range Rover Sport 夙負盛名的強大性能。包括採用 48V 輕油電混合動力的六缸 Ingenium 汽、柴油引擎，以及全新的 V8 雙渦輪增壓引擎。預計 2024 年全新世代Range Rover Sport 將發表純電車型。





新的旗艦 V8 雙渦輪增壓引擎，為全新世代 Range Rover Sport 提供 530PS 最大馬力，在啟用動態起步下 0-100 km/h 加速僅需 4.5 秒。動力系統的選擇包括強大的 P360 和 P400 輕油電混合動力直列六缸 Ingenium 汽油引擎，以及 D250、D300 和 D350 輕油電混合動力直列六缸 Ingenium 柴油引擎。





無與倫比的能力





全新世代 Range Rover Sport 是 Land Rover 豪華性能 SUV 中最具性能表現的車型，也是最能遠離一般路面駕駛的車型。智慧四輪驅動系統（iAWD）整合最新的全地形創新技術，提供其強大的運動能力。





主動越野巡航控制系統是由全地形行進控制系統進化而來，此系統允許駕駛從四種設置中選擇在崎嶇路面上設置所需的速度和舒適度。它是第一款具有此功能的 Land Rover，能使駕駛完全專注於駕駛車輛穿越具有挑戰性的地形，同時為此系列車型帶來更強的越野性能。





Terrain Response 2® 自動偵測路面與地形進行底盤調整，以最好的設定應對，並通過 Pivi Pro 觸控螢幕通知和顯示駕駛所需的資訊。此系統與整合式底盤控制系統相輔相成，以提升最佳的越野能力表現。





全新世代 Range Rover Sport 將與 全新世代 Range Rover 一起在英國的 Solihull 工廠獨家生產，其最先進的生產線位在早期用於生產Land Rover 系列的同一棟建築內。





全新世代 Range Rover Sport 預計 2023 年第 2 季在台發表，索取更多相關資訊敬請登錄Land Rover 台灣官方網站 ( https://reurl.cc/Xj5vvR ) 或洽詢全台授權經銷商。



