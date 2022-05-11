▲ AMG 55 週年紀念第二波！

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MFA 家族共六款 "Edition 55"





這次 55 週年限定款一舉推出 4 款 AMG 35 系列，包含：A 35 4MATIC 四門轎車與五門掀背車型、以及 CLA 35 4MATIC 四門轎跑與五門獵跑與 Mercedes-AMG 45 S 系列。不同的 MFA 車型都能限時加價選配更帥的 "Edition 55" 套件，突顯個人風格，更讓熱血車迷多了一個不得不收藏的理由。





"Edition 55" 週年限定套件 限時收藏錯過不再





AMG 35、45 S 專屬的 55週年限定款 "Edition 55"，以經典元素結合全新 AMG 週年紀念套件，其中包含：AMG 55 週年特別版外觀、豪華內裝套件及 AMG 高性能 DINAMICA 平底跑車方向盤 （含 Edition 55銘牌及黑色 12 點鐘標記）等多項週年限定配備。





"Edition 55" 套件外觀焦點為亮黑色的 AMG 空力套件，擴大的前分流器和附加鰭片的前裙擺、AMG 尾翼與後裙襬上的側擾流鰭片與葉片擴散器。在風洞測試場中開發的零部件不僅改善了高速行駛穩定性，更為強悍駕馭性能奠定了基礎。而固定式 AMG 尾翼更彰顯對動態操控的極致渴望。而 AMG 夜色套件 I、AMG 夜色套件II 與AMG 專屬水箱護罩以及尾門、葉子板上的車型銘牌，搭配車身兩側的菱形彩繪由灰色至透明漸層呈現，並以代表性的 AMG 徽飾為主視覺，為"Edition 55" 展現獨一無二的熱血戰鬥氛圍。打開駕駛座艙，立即被 AMG 門檻飾板附有紅色照明所吸引，而高品質絲絨製成的 AMG 踏墊，縫上紅色「Edition 55」字樣，不僅將沸騰的熱血再加溫，座艙環繞著AMG 髮絲紋鋁合金飾板，搭配「Edition 55」暗色調設計，並採用 AMG 徽飾與黑/紅對比色彩繪，讓已經充滿熱血戰鬥氛圍的坐駕更充滿獨特紀念意義。





Mercedes-AMG 35、45 S "Edition 55" 週年限定款





內裝



外觀



建議售價(萬元起)



A 35 4MATIC 五門掀背



- AMG 55週年特別版腳踏墊 (U66)- AMG 55週年特別版室內車罩 (C52)- 可替換門檻飾板附照明 (U45)- AMG 高性能賽車椅 (555)- AMG 高性能 DINAMICA 平底跑車方向盤 (L6G) - AMG 專屬方向盤操控按鈕 (U88)- AMG 高性能賽車真皮座椅套件 (PBZ)- 多重支撐充氣調整雙前座 (409)- 雙前座電熱椅 (873)- AMG 豪華內裝套件 (P39)- 內裝: 真皮跑車型座椅 - 紅黑雙色(257A)



- AMG 55週年特別版飾板 (H96)- AMG 55週年特別板貼飾 (U15)- 油箱蓋含 AMG 字樣 - AMG 空力套件 (B26)- AMG 夜色套件 I (P60)- AMG 夜色套件 II (PAZ)- 車漆: 銀粉漆 - 白 (144U)



銀粉漆-亮黑 (191U)- 輪圈: A35: 19吋 AMG 多輻式輕合金輪圈 (RRH) A45 S: 19吋 AMG 交叉輪輻式鍛造輪圈(RTH)



304.7 萬



A 35 4MATIC四門轎車



309.7 萬



A 45 S 4MATIC 五門掀背



376.3 萬



CLA 35 4MATIC 四門轎跑



323.7 萬



CLA 35 4MATIC 五門獵跑



330.7 萬



CLA 45 S 4MATIC 四門轎跑



394.3 萬





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