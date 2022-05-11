【試駕】三馬達就是威，重口味就選Audi e-tron S Sportback

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Audi旗下除A1外其餘皆有規劃S或RS性能車型，然而身為品牌未來發展重點e-tron車系當然也不會例外，這也是為何又會再一次坐上e-tron車上，因為此次試駕的就是e-tron S Sportback。
從車名可以很清楚知道e-tron S Sportback與50和55車型最大差異就是動力性能，而除了動力規格e-tron S Sportback在外觀上也有進行些微調整。相較於50與55車型，e-tron S Sportback輪拱加寬20mm，藉以營造更具運動感，而試駕車型亦選配黑色外觀套件，在水箱護罩、左右氣壩、車側與後保險桿等黑化處理，進一步強化視覺效果。而另一外觀視覺差異就是e-tron S Sportback前輪拱增加進氣鳍孔，並具有將氣流進行分流與減少不平穩氣流效果。
接下來就來說說e-tron S Sportback的動態表現，相較於50和55車型e-tron S Sportback則是搭載前軸1後軸2共3具電動馬達，在此助益推動下有著435hp/82.4kgm最大輸出，而在boost模式下動力輸出更是可以一舉來到503hp/99.2kgm，此水準讓車輛靜止加速至100km/h僅需4.5秒。
由於e-tron S Sportback有著更強大的動力水準，即使重達2,661公斤車重也能輕鬆推動提供輕盈甚至頗具衝勁的加速感受，不過為符合休旅車屬性與替乘客設想，在舒適或自動模式下並不會有過於躁進魯莽的反應。但當切換至S檔或運動模式情況就不一樣了，不論重踩起步或再加速都能感受到相當強烈的能量奮力推動，然而要享受這股能量就必須承受些微暈眩的副作用。
多數這類大型休旅車不會有讓人在山路開快的念頭，但e-tron S Sportback因電池配置位置、跑車化氣壓懸吊、quattro及後軸扭力分配系統，使其帶來的低重心與更紮實的側向支撐性及靈活且俐落的動態反應，則會讓人想要試圖以更快的速度挑戰下一個彎角。e-tron S Sportback終究是輛休旅車，縱使有電池與懸吊助益，但先天車高設定於較快速度入彎仍免不了會產生收油門放慢速度的側傾過，不過在此之前e-tron S Sportback已給予不少樂趣。
e-tron S Sportback在車艙並未刻意強調身分或營造性能氛圍，因此基本上格局及木紋飾板與其它車型相同，並同樣配備12.3吋數位儀表、10.1吋雙層中控螢幕、ACC主動式定速巡航、塞車輔助、主動式車道維持等。雖說整體格局與氛圍並未改變，但e-tron S Sportback透過方向盤、排檔桿與繡有S字樣的Dinamica真皮運動化座椅來彰顯身分。
在相同動力電動車會有著比燃油車更直接且強勁的加速感受，因此e-tron不論50或55車型都已有令人滿意的表現，但如果你是一昧追求力量吃重鹹的消費者，那就別考慮直上e-tron S Sportback吧。