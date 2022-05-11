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3縣市大雨特報！首波「梅雨滯留鋒」週五襲台　雨彈炸4天

▲週五（13日）至下週一（16日）首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣（。（圖/NOWnews影像中心）
▲週五（13日）至下週一（16日）首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣（。（圖/NOWnews影像中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 06:41:332022-05-11 06:57:53

中央氣象局指出，今（11）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後山區易有局部大雨發生，清晨至上午西半部地區及恆春半島並有局部較大雨勢發生的機率；由於早上對流雲系發展旺盛，目前易有短延時強降雨，氣象局針對嘉義、臺南及高雄3縣市發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，台灣東、西兩側海上皆有對流雲，伴隨強降水回波，陸上有少量降雨，馬祖有濃霧。

今晨截至4：53本島平地各區最低氣溫大多在20至23度〔北部(基隆七堵區)20.7度，中部(南投中寮鄉)21.7度，南部(台南楠西區)22.9度，東部(花蓮壽豐鄉)20.3度〕。

吳德榮說，最新(10日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢，午後機率較高；各區平地氣溫：北部21至29度，中部22至32度，南部23至34度，東部20至32度。明（12）日鋒面逐漸接近，大氣不穩定，天氣仍與今日類似。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週五（13日）至下週一（16日）首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），及累積的致災性降雨。

各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，下週一晨、晚及週二晨，北台最低氣溫降至16度左右，亦應注意衣著調適。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二、三（17、18日）「滯留鋒」南移至巴士海峽，天氣好轉，不過，這似乎是短暫的，下週四、五(19、20日)「滯留鋒」又逐漸北移，台灣天氣再度不穩定，終究為第7至10天的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。（編輯：孫唯容）

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