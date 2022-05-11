NBA／湖人本季戰績太爛　老闆Buss：我越來越沒有耐心了

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Buss承認在這個賽季許多時候看到球隊慘敗時，她會因為沮喪而提前離開座位，「看到我們輸掉比賽真是令人心碎。過去的一個賽季非常令人失望——非常令人失望。我們理解球迷們的憤怒和沮喪，我們不喜歡錯過季後賽。我覺得我們讓湖人球迷失望了，我們不想再這樣了，我們必須把事情做好。」
她還強調：「我的耐心越來越少。我們的薪水是聯盟第4高，你交了這麼多豪華稅，就會希望球隊能深入季後賽。所以對我來說，球隊沒有得到我們想要的結果，這讓我非常痛苦。我不開心，我不滿意。」
不過湖人本季的失敗，除了球員狀態不佳且飽受傷病困擾之外，管理層的混亂也要負上一些責任。許多人指責Kurt Rambis和 Linda Rambis的糟糕操作，以及插手太多不關他們的事物，不過Buss卻堅定的力挺兩人。
「很多人對Kurt Rambis有一些不公平的批評。但我想提醒大家，他已在NBA工作了近40年，作為球員和助理教練都是冠軍球隊的成員，他的籃球知識令我欽佩。」Buss接著說道閨蜜Linada時，則解釋她在籃球部門沒有職位，但過去40年來一直是自己的顧問，「她和我一起工作了很多、很多年。我不明白為什麼人們認為這有問題。」
最後，Buss希望LeBron James可以對球隊保持信心，她也相信詹皇和Anthony Davis能聯手再拿一座冠軍；但對於Russell Westbrook還能否融入球隊的問題，她認為現在還言之過早，取決於下一任教練的帶兵風格。