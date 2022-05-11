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NBA／Gobert放話能守死自己　O’Neal：想吃法國烤雞了

▲湖人前中鋒Shaquille O'Neal。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人前中鋒Shaquille O'Neal。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-11 08:53:41

傳奇球星Shaquille O’Neal和猶他爵士「法國鐵塔」Rudy Gobert之間的嘴仗還在繼續，在後者放話會守死自己之後，O’Neal今(11)日回應表示，自己很想品嚐「法國烤雞」，顯然對於對方的言論不以為然。

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巔峰O’Neal是所有防守球員的惡夢，是NBA史上最具統治力的球員。他的噸位加上出色的技巧，讓他在低位一對一時幾乎是無敵的。雖然Gobert是兩屆年度最佳防守球員，但沒有多少人真的認為他能守住O’Neal。

兩人之間積怨已久，O’Neal過去一直看不起Gobert，屢次拿他的高薪合約大做文章，酸言酸語常常連自己節目的同事都看不下去，出面緩頰。這次鯊魚放話自己3分鐘內就可以從Gobert手中砍下12分，也讓對方爆氣回應可以「守死他」。

而O’Neal當然也沒打算示弱，今天也再度嗆聲回去，「我在想法國烤雞是什麼味道，一定很不錯吧。就像我說的那樣，我不會跳起來勾手吃他，我會靠著Gobert那皮包骨的身材進行被框單打，然後直接架肘扣籃。」

兩人是不同時代的球員，沒有實際對位的機會。不過正如同Dwyane Wade給的建議，讓這兩位中鋒在明年的明星賽中對位交手，應該會是很棒的餘興節目。

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