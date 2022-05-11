Hertz再度攜手Shelby打造專屬的Ford Mustang GT500-H出租車

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Hertz租車公司在全球146個國家設置有服務據點，不僅可租到各種款式的車輛，偶爾還會與車廠合作推出專屬限量跑車的出租服務，在1966年首度與Shelby合作推出第一代Mustang GT350H便獲得市場的廣大迴響，由於其塗裝特殊在出租期結束後流入市場甚至造成搶購熱潮，這也開啟了Hertz不定期會在某些地區推出特殊款跑車的行銷手法，今年Hertz再度找上了Shelby打造一款限定版的Ford Mustang GT500-H。
Hertz與Shelby攜手打造的這款Mustang Shelby GT500-H頗有傳承1966年雙方初次合作Mustang GT350H的味道，同樣在外觀賦予兩道從車頭一路延伸至車尾的金色賽車條紋，並在車頭與車側貼有Hertz的品牌字樣及車型名稱，不過這次不只是改改塗裝那麼簡單，其碳纖維引擎蓋比標準版的Shelby GT500還輕了近14公斤，並換上高性能輪胎與鍛造鋁合金輪圈，重點是還把原本輸出就相當強勁的450匹馬力提升了一倍達到900匹的可怕境界，成為該公司有史以來動力最強大的出租車款；內裝則鑲有限量的生產編號銘牌並可看見雙方的品牌廠徽，這款Mustang GT350H預計限量生產25部，不過僅限美國部分地區的據點才租的到，最快在今年夏天就能租到這款瘋狂野馬!